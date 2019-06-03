"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини

Мати 5-річного Кирила, який помер після вогнепального поранення співробітниками поліції в Переяслав-Хмельницькому, поділилася останнім фото сина.

Знімок Тетяна Тлявова розмістила на своїй сторінці в Facebook, зворушливо назвавши його "ріднулькою". (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Жінка також написала слова подяки всім, хто допомагав боротися за життя Кирила. "Величезне дякую всім за віру, підтримку і допомогу. Не стало нашого сонечка. Велике прохання не надсилати жодних коштів, вони вже нічим не допоможуть", – поділилася вона.

Facebook Тетяни Тлявової

Українці у відповідь висловили свої співчуття і написали слова підтримки рідним убитого хлопчика. "Як шкода такого маленького хлопчика", "Маленький янгол"," Серце плаче і рветься на шматки", "Плачу разом із вами", "Нехай винних посадять навічно", "Україна в скорботі з вами", "Серце болить за вашу сім'ю", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом із трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково влучили в дитину. Хлопчик був госпіталізований у реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

Не приходячи до тями дитина 3 червня померла в лікарні. Злочин було перекваліфіковано в умисне вбивство.

Мережа бурхливо відреагувала на смерть дитини. Користувачі розкритикували владу і правоохоронців.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що справу буде розкрито і винних покарають.

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