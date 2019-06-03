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/Суспільство

"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини

1.3тЧитати матеріал російською

Мати 5-річного Кирила, який помер після вогнепального поранення співробітниками поліції в Переяслав-Хмельницькому, поділилася останнім фото сина.

Знімок Тетяна Тлявова розмістила на своїй сторінці в Facebook, зворушливо назвавши його "ріднулькою". (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Жінка також написала слова подяки всім, хто допомагав боротися за життя Кирила. "Величезне дякую всім за віру, підтримку і допомогу. Не стало нашого сонечка. Велике прохання не надсилати жодних коштів, вони вже нічим не допоможуть", – поділилася вона.

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"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини

Facebook Тетяни Тлявової

Українці у відповідь висловили свої співчуття і написали слова підтримки рідним убитого хлопчика. "Як шкода такого маленького хлопчика", "Маленький янгол"," Серце плаче і рветься на шматки", "Плачу разом із вами", "Нехай винних посадять навічно", "Україна в скорботі з вами", "Серце болить за вашу сім'ю", – написали в коментарях.

"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини
"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини
"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини
"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини
"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

  • Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом із трьома іншими дітьми.

  • Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково влучили в дитину. Хлопчик був госпіталізований у реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

  • Не приходячи до тями дитина 3 червня померла в лікарні. Злочин було перекваліфіковано в умисне вбивство.

  • Мережа бурхливо відреагувала на смерть дитини. Користувачі розкритикували владу і правоохоронців.

  • Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що справу буде розкрито і винних покарають.

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Місце
Україна
Тег
дитина
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