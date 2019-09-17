"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз

Українців зворушило фото матері українського воїна, який загинув, захищаючи незалежність України на Донбасі.
Кадри опублікував капелан Андрій Зелінський на своїй сторінці у Facebook. Він уточнив, що зняті вони були 16 вересня у Тернополі під час похорону воїна.
На допис відреагували до тисячі людей за декілька годин. Українці висловили співчуття матері, яка втратила сина.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня на Донбасі трапилася трагедія – під час виконання завдання загинув захисник України.
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