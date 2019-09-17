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17 вересня • оновлено в 10:08
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"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз

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Українців зворушило фото матері українського воїна, який загинув, захищаючи незалежність України на Донбасі.

Кадри опублікував капелан Андрій Зелінський на своїй сторінці у Facebook. Він уточнив, що зняті вони були 16 вересня у Тернополі під час похорону воїна.

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На допис відреагували до тисячі людей за декілька годин. Українці висловили співчуття матері, яка втратила сина.

"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз
"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз
"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз
"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз
"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз
"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз
"Серце розривається!" Фото матері загиблого українського воїна довело мережу до сліз

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня на Донбасі трапилася трагедія – під час виконання завдання загинув захисник України.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
тернополец "...который погиб, защищая независимость Украины на Донбассе..." от кого он защищал независимость от донбасцев что ли?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что тернополь обстреливали "террористы" и найманцi РФ, что этот рaгyль поехал убивать жителей донбасса?
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