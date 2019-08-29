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"Серпень завершується, погода не змінюється": синоптик дала прогноз на останній робочий день літа

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У п'ятницю, 30 серпня, над Україною зависне антициклон, а це означає, що буде багато сонця, чистого неба, сухого повітря і слабкого або максимум помірного вітру.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, уточнивши, що вітер очікується південно-східний і східний, 3-8 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня +25... +29 градусів, на заході та півдні місцями до +32, на північному сході – Сумщина, Харківщина – +22... +25 градусів.

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Чудова погода для прогулянок під вітрилом

Чудова погода для прогулянок під вітрилом

У Києві в останній робочий день літа очікується суха ясна погода. Температура повітря найближчої ночі +13... +16 градусів, удень приблизно +27 градусів.

У столиці та околицях вночі й рано вранці буде південний, слабкий вітер, вранці й до обіду південно-східний, трохи з поривами до 8-10 м/с, удень південно-східний, помірний, увечері – ближче до східного, слабкий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто чекати похолодання.

Раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди одразу ж прийдуть заморозки.

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Теми
Погода Погода в Києві
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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