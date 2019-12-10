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11 грудня • оновлено в 00:15
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"У житті все не так весело": серіал "Слуга народу" вперше покажуть на російському телебаченні

3.1т
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Російський розважальний телеканал ТНТ покаже серіал "Слуга народу", головну роль у якому зіграв сьогоднішній президент України Володимир Зеленський.

Про це стало відомо з анонсу, опублікованого 10 грудня на сторінці телеканалу в Instagram. Відзначимо, йдеться про перший сезон "Слуги".

Серіал виробництва студії "Квартал 95" йтиме в РФ у прайм-тайм – ввечері в будні о 19:00, починаючи від 11 грудня. У день прем'єри росіяни зможуть побачити одразу три перші серії.

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Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу"

Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу"

Дзеркало тижня

"У 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України в серіалі "Слуга народу". А в 2019 році реально став президентом. Щоправда, в житті все виявилося не так весело, як у серіалі", – написали в Instagram-акаунті ТНТ в анонсі.

Пресслужба каналу також назвала телесеріал "оригінальною сатирою на сучасну політику і відносини народу та влади в Україні".

Нагадаємо, за сюжетом, головний герой – учитель історії Василь Голобородько – став популярним у країні завдяки різкому відеоролику, який критикує владу та корупцію загалом. Після цього його було обрано президентом України.

Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу"

Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу"

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов у перелік найбільш популярних у російських онлайн-кінотеатрах.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Серіал Слуга Народу політика Новини Росії російські телеканали Квартал 95
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
а шо начинаем "таргавать" с агрессором? а как же липецкая хфабрика?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Зе тоже под шумок, как и По решил с "ахрессором" торгануть прокатом своего сериала?
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