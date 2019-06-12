Мій батько помер від раку. Він "згорів" дуже швидко. За місяць.

Болі у спині списувались на постійне перебування за кермом, а кашель на щось тимчасове. А потім прийшли ті жахливі аналізи.

Остання стадія + саркома на хребет. Ми робили все можливе і неможливе, але чудес не буває. Якби ж онко було діагностовано раніше... якби ж у покоління моїх батьків було заведено регулярне обстеження, як норма життя, а не тоді, коли "припече"... якби, якби, якби...

Батько усвідомлював невідворотність процесів і розумів, що помирає. І він назавжди залишиться для мене еталоном справжнього чоловіка. Мужнього. Не скис, не нив, не плакав. За 3 дні до смерті викликав нас зі старшим братом на чоловічу розмову. Дав настанови на життя, попросив дбати про маму, відзвітував про відсутність боргів і попросив, щоб подібний баланс коштів у сімейних бюджетах був для нас правилом! Свого десятирічного сина, якого мій батько так і не побачив, я виховую опираючись на багато тез із тієї розмови.

Сергій Притула і Яніна Соколова Фейсбук Сергія Притули

Яніна Соколова приголомшила своїх прихильників та і нас, колег по "цеху" своєю історією боротьби з раком. Їй вдалося побороти цю страшну хворобу. Паралельно з курсами хіміотерапії та операціями вона примудрялась знімати програми, брати розкішні інтерв'ю, вести різноманітні заходи і тролити російські масмедіа в ютубі. Як і мій татко вона не розкисла, не вихлюпнула свою проблему на широкий загал, щоб стати об'єктом для співчуття, не опустила руки.

Як вона сказала при зустрічі: "Сєрий, я трахнула рак. І зараз я хочу усім розказати, як погано з ним жити, як психологічно, так і медично. І що потрібно робити, щоб вийти переможцем у цій боротьбі".

Так, ця перемога їй далася нелегко. Тепер у неї перуки і 2 години гриму, перш ніж увійти в кадр. Але вона живе! І це головне! Живе, працює і є щастям для своїх дітей! І хоче донести важливість проблематики до широкого загалу.

І робить це у дуже правильний спосіб. Через кіно. Про кохання. І про онко. Я почитав синопсис. Фактично про себе розкаже. Коли цей фільм вийде в прокат у кінотеатрах, буде показано на ТБ, з'явиться на торрентах, переконаний у багатьох з'явиться бажання пройти обстеження, на яке вічно не вистачає часу, до якого вічно не доходять руки. Цим фільмом Яніна рятуватиме життя.

Детальніше про проект Я, Ніна можна тутhttps://yanina.life/

Зйомки мають стартувати вже зовсім скоро. Але для їх запуску, на жаль, ще не достатньо коштів. Ми можемо допомогти Яніні та її команді фінансово ось тут http://yanina.life/donate або хоча б поширенням інформації.

Заочна подяка усім, хто долучиться від Яніни.

І не відкладайте турботу про своє здоров'я на потім!

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