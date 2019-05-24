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Сергій Притула
Сергій Притула
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Cкільки можна гадити? Люди, ідіть працюйте!

17.6т

Одна дівчинка написала мені у Фейсбук, подякувала за пости, мовляв, серед ненависті у соцмережах вони дарують промінчики добра.

Але я вирішив записати це відео і мабуть, не так, щоб надихати, як запитатися у тих людей, які строчать кілометри текстів із жахливими словами на адресу своїх політичних опонентів – а звідки у вас є стільки часу, щоб писати на адресу один одного стільки ненависті? Це ж треба мати вільний час для цієї писанини. А цей час можна було би витратити на роботу.

Читаю кілометри текстів, де люди звинувачують попередню владу, теперішню у бездіяльності і в тому, що їм погано жити. Я навіть знаю людей, які коли був Ющенко, писали, що він чмо, і не робить нічого, щоб їм жилося добре. Плюс у 2008му році долар дуже стрибнув і всі збідніли.

Потім ті самі люди писали, що Яник – чмо (ну, тут я погоджуюсь), що Порошенко – чмо, а зараз вони пишуть, що Зеленський чмо.

І це одні і ті самі люди. Їм не вгодиш і жодна влада таким людям не може вгодити, бо вони не можуть якось гідно жити.

І от я думаю, коли ви зрозумієте, що порядок денний вашого життя і ваш достаток визначає не якийсь ефемерний дядя на чолі країни, а визначаєте ви особисто своїми стараннями, вміннями, знаннями і своїм договором із роботодавцем. Ваша проблема не в тому, що вам мало платять. Ваша проблема в тому, що ви не робите нічого, щоб роботодавець заплатив вам стільки, щоб ви не хотіли від нього кудись піти.

Коли мені було 22-23 – я працював на п’яти роботах. Тоді робота у 100 баксів для Тернополя було дуже пристойно. Я пахав як дурний зранку до ночі. Але мені було мало 100 доларів, бо я хотів водити дівчину не на біляш з томатним соком, а в найкращий бар чи ресторан міста. Я працював ще на чотирьох роботах і спав по 2-3 години на добу. А бувало таке, що не спав і по дві-три доби…

Але я був молодий хлопака і розумів, що мені ніхто не принесе на блюдечку якусь квартиру... Я пахав як коняра.

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Через три месяца вы, восторженные, можете проснуться в другой стране!

Зараз сплю трохи більше, до п’яти годин на добу, але я маю три роботи у свої майже 38. І я не маю часу, щоб годинами виписувати іншим людям, які вони ідіоти. Замість того, щоб писати оту галімотню у соцмережах, обгаджуючи інших людей – знайдіть собі роботу. Мало грошей на одній? Знайди другу і витрати час на неї. Замість того, щоб писати оці огидні коментарі, запитайся у дитини, що вона сьогодні прочитала. Не в телефоні просиділа 5 годин, а яку книжку вона прочитала.

Запитайся, чи твоя дитина знає англійську, бо без неї вона не має якогось притомного майбутнього. Іди на курси, вдосконалюйся, ставай найкращим у тій царині, в якій працюєш і за тебе будуть битися роботодавці. Запитай у своїй мами, як у неї сьогодні справи. Скинься с друзями по 400 гривень, і не пробухай їх в ганделику, а завези у найближчий дитячий будинок.

Чорт забирай, люди, ми ж живемо в одній країні, що ж ви так гадите одне на одного? Влада буде мінятися завжди, а ми маємо залишитися стабільними у спільних знаменниках, які стосуються цієї країни.

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Автор
Сергій ПритулаСергій Притула
Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019соцмережі
Джерело
Джерело:Фейсбук Сергія Притули
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
не стоит метать бисер перед свиньями. им не понять простых истин, для них все всегда будет не так, а виноват кто угодно, только не они
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Не треба пересмикувати. Мені, наприклад, не потрібно від влади зарплату, пенсію чи низькі тарифи. Зарплата та пенсія заробляються, а тарифи мають бути ринковими. Мені потрібно, щоб влада не здавала державу ворогу. Порошенко не здавав. Укріплював армію, мову, віру. А у цього одна мрія - референдум про капітуляцію перед путіним.
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Здор Вера
Здор Вера
Сергей, полностью с вами согласна. но есть одно но. если все эти люди зависшие в инете с целью гадить вдруг разойдутся по работам то кто тогда прочтет ваш такой позитивный нужный полезный и своевременный пост? уж лучше пусть сидят и читают, может поумнеют...
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