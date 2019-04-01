Сразу хочу сказать, что, какая бы власть ни стояла сейчас за окном, а какая уже за дверью, 1 апреля – был и остаётся Днём Смеха, и веселья! В этот день самое время пошутить и посмеяться, независимо от того чем вы сегодня заняты, и на какую информацию настроены.

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В связи с этим, я хочу вернуться к своей университетской дипломной работе, на квалификационную степень магистра, которая так и называлась "Психологическое исследование чувства юмора" ("Психологічне дослідження почуття гумору"). Я, паразит, тогда нарочно выбрал для себя такую тему, которой больше не будет ни у кого! Да и просто мне, как человеку в своё время поигравшему в КВН, было очень интересно, во что выльется моё исследование. Должен честно сказать, что более серьёзного вопроса, чем тема юмора в человеческих отношениях, мне до того разбирать ещё не приходилось! Но чтобы уместить как можно больше информации в формате статьи для интернет-издания, я постараюсь быть максимально кратким и лаконичным при описании сделанных мною выводов.

Начну с того, что если рассматривать жизнь любого человека, как тяжёлую болезнь со смертельным исходом, передающуюся половым путём, то можно легко сделать вывод о главной функции юмора – получение удовольствия и позитива, как основных факторов душевного самосохранения и роста.

Чувство юмора, как таковое, это психологическая способность человека подмечать противоречия, и оценивать их с комической точки зрения. Лично для меня, в словосочетании "чувство юмора", слово "чувство" является главным, и по счёту – шестым. Чувство юмора, особенно в наше непростое время, у многих работает просто, как защитная реакция на стресс. А также юмор является прекрасным средством переключения с поведения целевого, на поведение вне целевое, что даёт возможность увидеть любую привычную картину под другим углом, и в новом свете. Согласно одной из самых популярных теорий, юмор нужен человеку, чтобы избавится от лишней нервной (эмоциональной) энергии. Например, у Фрейда, где всё, в той или иной степени было привязано к "либидо", шутка типа: "Что-то стало холодать!" – подумал серый волк, и натянул красную шапочку по самые уши… – была бы ярким примером юмора, в котором человек сбрасывает лишнее сексуальное напряжение. И именно Фрейд дал определение юмору, как "высшему защитному механизму, который позволяет человеку уйти от негативных эмоций, сохраняя при этом реалистичный взгляд на ситуацию".

В целеполагающем состоянии, человек сосредоточен в первую очередь на достижении серьёзных, конкретных целей. В состоянии вне целевом, человек просто получает удовольствие от совершаемых действий, не думая в серьёз об их конечном результате. В такие моменты человек может переживать, как приятное волнение, даже сильные негативные эмоции, что в свою очередь объясняет популярность чёрного юмора, и фильмов ужасов. Присутствие в юморе сексуальных и агрессивных тем только усиливает это волнение и, таким образом укрепляет ощущение забавности шуток такого рода.

Но юмор – это ещё и игровая, весёлая деятельность. Меленькие дети смеются в игре, применяя для общения друг с другом и передачи эмоций, различные жесты, мимику, и игрушки. Мы же взрослые, в отличие от детей, используем в качестве игрушек слова и мысли.

В своей непосредственной реакции на юмор, люди, по факту, делятся на две категории:

1) Юмор несоответствия (или юмор обращённый к эмоциям) – в этой категории смех у человека вызывает забавные противоречия, между предъявляемым образом и его действиями. Сюда входят все картинки и видео, где, например, человек в форме полицейского, находясь при исполнении на посту вдруг начинает танцевать, как пьяный парень в ночном клубе; человек в строгом деловом костюме, да ещё и на важном совещании, вдруг начинает кривляться и корчить смешные рожицы, иногда просто передразнивая окружающих; двухметровый громила, выйдя на сцене к микрофону, вдруг начинает говорить тонким, писклявым, детским голоском и т.д. Весь подобный юмор обращен, в первую очередь, к нашему эмоциональному восприятию смешного, где когнитивный (мыслительный) компонент убран на второй план, либо он отсутствует вовсе. К этой же категории юмора относятся клоунада и пантомима.

2) Юмор разрешения несоответствия (или юмор обращённый к логике) – в этой категории юмора смех вызывает двусмысленность: кульминационный момент диалога или фразы, в котором разрешается несоответствие, когда конечный смысл противоречит первоначальному его пониманию. Эта ситуация, которую можно интерпретировать разными способами, придаёт новое значение шутке, тем самым вызывая смех:

- Ну, как дело было. Подошли трое, начали бить…

- Ты их хоть опознать сможешь?

- А чего я? Пусть их теперь родственники опознают!

ИЛИ:

- Подскажите, как мне пройти на улицу Вишнёвую?

- Вы знаете где находится парк отдыха "Родник"?

- Конечно знаю!

- Там ещё за ним пруд такой красивый…

- Да-да! Знаю!

- Так вот, улица Вишнёвая абсолютно не там…

Если приводить в пример отдельные фразы, то, как правило это фразы-каламбуры:

Штирлиц всю ночь топил печку. На утро печка утонула.

Или:

Улыбайтесь чаще! И чаща улыбнётся вам!

Собственно, юмор разрешения несоответствия обращён к нашим мыслительным способностям, где перед тем, как посмеяться, надо сначала немного подумать.

Кроме того, на специфику юмора у конкретного человека, большое влияние может оказывать его профессия. Свой профессиональный юмор есть у врачей и учителей, у военных и программистов, у артистов и юристов. У нас, психологов, юмор тоже свой, специфический: "Только интеллигентные и воспитанные девушки знают, что слово НЕВРОТИК пишется слитно"…

И, как я уже говорил, самой главной конструктивной функцией юмора является получение позитивных эмоций!

Экспериментальные исследования проводимые психологами по всему миру показывают, что проживание ярких радостных моментов способствует развитию когнитивных способностей человека, по сравнению с его нейтральными и негативными эмоциональными состояниями. Такие люди демонстрируют высокую интеллектуальную гибкость, что помогает более творчески подходить к решению любых проблем. И, собственно говоря, сегодня существует целое направление, под названием "Позитивная психология", которая буквально обучает положительному взгляду на многие, привычно мрачные, ситуации и нудные дела.

Учитывая, саму атмосферу, заложенную в словосочетании "день веселья", в этой статье я не стану подробно рассматривать такие негативные аспекты юмора, как враждебные, унижающие других людей шутки. Или юмор направленный на самоуничижение, который обычно применяют дезадаптированные личности, страдающие от низкой самооценки.

Но какой бы юмор ни использовали лично вы, единственное о чём всегда прошу помнить, используйте его для конструктива и созидания! Не ведите себя так, как делают многие наши чиновники. Ведь, как показывает практика, всё в нашей жизни можно делать тремя способами:

1) Правильно; 2) Неправильно; 3) И "По-депутатски".

Что-что? Вы не знаете, как это "по-депутатски"??!

Объясняю на простом примере! Представьте, уважаемый читатель, что мы с вами нашли канистру чистого, медицинского спирта. 1). Как в этой ситуации поступить правильно? Конечно найти законного владельца, и вернуть ему весь спирт в целости и сохранности, вместе с канистрой! 2). Как поступить неправильно? Устроить в честь этой находки грандиозную попойку, выпить весь спирт, и с алкогольным отравлением угодить в больницу.

3). А как поступить "по-депутатски"? – спирт вместе с канистрой продать, а вырученные от этой продажи деньги, пропить.

Поэтому, даже обладая очень хорошим, жизнеутверждающим юмором, при любых обстоятельствах, сохраняйте трезвый взгляд на любую ситуацию!

Всех с Днём Смеха! Самых позитивных эмоций!

И благодарю за внимание!

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