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10 вересня • оновлено в 22:29
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Сергій Притула
Сергій Притула
Український комік і телеведучий Всі статті автора

Українців і далі сватають із "мишебратьями"

11.7т

Робимо з малим вчора уроки. Зарубіжна література. 6 клас. Міфи.

Дійшли до перевірочних запитань. Читаю 6-те. І от я не розумію... чи це просто за 5,5 років війни у мене так загострилось сприйняття усього що пов‘язано з Росією чи подібне запитання у підручнику для українського школяра – це нормально?!

Українців і далі сватають із "мишебратьями"

Просто мені здається, що подібні формулювання – це шматочок мозаїки під назвою "мишебратья"! Типу, неба біди, у нас стільки спільного, навіть міфологія. Хоча з огляду на слов‘янськість, згадану у запитанні, до нас ближчими є і білоруси, і поляки, і словаки. Але нє, блін, нас і далі сватають із любителями частушек в косоворотках.

Так, наче нічого і не трапилось...

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Автор
Сергій Притула Сергій Притула
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
пропаганда
Джерело
Джерело: Facebook Сергія Притули
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОВТОРЮ, ЧТО ЗНАЧИТ ПРИТУЛА НА УКРАИНЕ. ВЗЯТО С ОБОЗа: "Молодежь нанимала хату. Девушки приносили угощения, рукоделие и свечи, парни – выпивку, музыку и солому. Через посыльного парень выяснял у понравившейся девушки, будет ли она с ним ночевать. Если девушка соглашалась, то отвечала гонцу "Мокро". В случае отказа — "Сухо". Когда на вечернице догорали свечи, пары располагались на соломе и начинали притулы – объятия, поцелуи, петтинг. Притулы ни к чему не обязывали, и на утро пары могли распадаться. Если девушка одному дала притуляться, то должна давать и другим. Поэтому постоянно формировались новые союзы. Отсутствие нижнего белья у девушек добавляло притулам пикантности. Парни выпрашивали у девушек возможность "намочить кончик" — совершить половой акт без дефлорации. Некоторые на вечерницах учились и "высмыкивать", извергая семя "в шмотку". Но из-за сексуальной неопытности молодежи, девушки на притуле могли лишаться невинности и беременеть." :-))))))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Gordon Yury, кугут вонючий, что думают обо мне рогули, кугуты, свидомиты, и наиболее гнусная часть - "бывшие русские" меня как-то не интересует. Как, например, мнение обо мне шавки на улице. :-)))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Мельничук Олександр, я знаю і не чекаю від нього відповіді. Але Трубіцин повинен знати, що думають про нього в УКРАЇНІ люди однієї з ним національності.
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Н Олег
Н Олег
интерестно, шо там розповидаэ очередной мышебрат из тернопля? ... небось скулит, шо украинцы как ни в чём не бывало разговаривают на родном русском?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Наче триста років були разом...тільки Росія, як той п'яний чоловік бив і бив Україну, як міг...Тому треба забувати про ті "російські" казки, поетів, вчених...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ukr Igore, кугут, пасти свиней - Ваше занятие. А русские - у станков стояли, машины конструировали, заводы строили, авиа- и ракетостроение на Украине создавали... А селюки всё порушили. :-)
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Gordon Yury
Gordon Yury
Трубицын Александр, Ты же до сих пор ни одного нобелевского лауреата, создавшего что-нибудь приличное на вашем мерзком матерном наречии не назвал. И не назовешь, ибо их нет и быть не может. А украденные эрэфией советские лауреаты, среди которых немало УКРАИНЦЕВ, к вам никакого отношения не имеют!!! Исторические достижения эрэфии вполне укладываются в ряд бесполезных и ни разу не использованных изобретений - царь-пушка и царь-колокол. Вот ими и гордитесь!
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