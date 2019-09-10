Робимо з малим вчора уроки. Зарубіжна література. 6 клас. Міфи.

Дійшли до перевірочних запитань. Читаю 6-те. І от я не розумію... чи це просто за 5,5 років війни у мене так загострилось сприйняття усього що пов‘язано з Росією чи подібне запитання у підручнику для українського школяра – це нормально?!

Просто мені здається, що подібні формулювання – це шматочок мозаїки під назвою "мишебратья"! Типу, неба біди, у нас стільки спільного, навіть міфологія. Хоча з огляду на слов‘янськість, згадану у запитанні, до нас ближчими є і білоруси, і поляки, і словаки. Але нє, блін, нас і далі сватають із любителями частушек в косоворотках.

Так, наче нічого і не трапилось...

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