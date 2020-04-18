Серед українців набирає популярності "карантинна" гра "Здай сусіда": правозахисники назвали загрозу

Серед українців набирає популярності своєрідна гра "Здай сусіда", яка полягає у доносах на порушників карантинного режиму.

Всі її переваги та недоліки описали у спецрепортажі "Магнолії ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Одним із перших її запровадив мер Кременчука Віталій Малецький. Він запропонував доносити на порушників карантинного режиму через розповсюдження коронавірусної хвороби в Україні.

Мери міст закликають доносити на порушників карантину Східний проєкт

"Сьогодні потяги з Італії, літаки з Єгипту та інші рейси з-за кордону додають нам ризиків з поширенням коронавірусу! Тому маємо разом пильнувати один одного! Повідом про порушників режиму самоізоляції", – написав він у своєму Facebook 22 березня.

Такий заклик схвилював правозахисні організації. Зокрема у спільності "Простір ідей – Європейський клуб" його назвали порушенням прав людини.

Підтримали їх і в Харківській правозахисній групі. "Неправильний заклик із моральної точки зору. Це як при Сталіні... Замість того, щоб закликати до солідарності суспільства, яка дуже потрібна зараз", – зазначив Борис Захаров, керівник проєктів ХПГ.

"Проблема порушень карантину максимально актуальна, вважають представники влади. Українці одразу не усвідомили серйозність загрози, яку несе в собі коронавірус: самоізольовуватись не поспішають. Патрульним, які і мають стежити за дотриманням карантину, роботи вистачає. Тож у міськрадах почали шукати додаткові методи боротьби з порушниками", – йдеться у сюжеті.

Так, прикладу послідували у Тернополі, Києві, Червонограді (Львівська область). Як не дивно, громадяни прислухалися до настанов влади. Зокрема, на Тернопільщині повідомили про 20 звернень за день, а на Вінниччині зареєстрували 147 адмінпротоколів за добу за порушення карантинного режиму. Уже наступного дня мер Вінниці відзначив позитивні зрушення у свідомості громадян, оскільки було зареєстровано лише 1 адмінпротокол за порушення карантину.

"Експерти припускають, що у людей нарешті спрацював інстинкт самозбереження, хоча й не виключають такі позитивні зрушення у дисциплінованості українців саме через цю неоднозначну гру у "Здай сусіда", – зазначили в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльський медик навів низку беззаперечних фактів, пояснивши, навіщо потрібен карантин під час пандемії коронавірусу.

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