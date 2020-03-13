Коронавірус на Житомирщині: серед ізольованих – кияни

Серед 22 осіб, ізольованих в Житомирській області через контакти з інфікованою коронавірусом пацієнткою, виявилися двоє жителів Києва.

Про це повідомив hromadske глава Радомишльської райдержадміністрації Віктор Пулковський. За його словами, всі ці люди погодилися на самоізоляцію добровільно.

Ті, що контактували із зараженою коронавірусом, погодилися на самоізоляцію

"Щодо киян – це опрацьована інформація, з ними проведена бесіда, і далі контакти їх опрацьовуються. Але вже я цього не знаю, я не в Києві, то вже відповідні служби працюють", – зазначив Пулковський.

Він додав, що інформація про те, що інфікована жінка була в церкві, поки не підтверджена.

Як писав OBOZREVATEL, 12 березня коронавірус виявили у пенсіонерки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка повідомив, що захворіла мешканка Радомишля, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Незабаром місцева влада оголосила, що в Радомишлі вводять режим надзвичайного стану.

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