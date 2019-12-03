Серед амбасадорів лідер TiK: у Вінниці проведуть "Щедрий вівторок"

Вінниця вперше долучиться до всесвітнього руху #GivingTuesday в рамках Всеукраїнського дня добрих справ, який відбудеться 3 грудня.

Фонд "Подільської громади" за підтримки телеканалу ВІТА проведе унікальне онлайн шоу в Креативному просторі Артинов. Під час шоу обрані амбасадори будуть висловлювати підтримку соціальним проектам чи громадським організаціям міста та мотивувати жителів долучатись до голосування за проект коштами.

Кошти збиратимуться онлайн протягом 2 годин трансляції. Амбасадори внесуть перший фінансовий внесок для підтримки бенефіціара.

Метою Щедрого вівторку є зібрати 150 000 грн на підтримку 5-ти соціально-важливих проектів.

У Вінниці проведуть "Щедрий вівторок"

Перший амбасадор лідер гурту ТіК Віктор Бронюк підтримує збір коштів для Стипендіальної програми для музично обдарованих дітей. За кошти програми будуть надані стипендії на придбання музичного інструментарію. Діти, які отримають стипендію будуть відібрані в рамках проведення публічного конкурсу. Підтримати проект коштами можна тут.

Також амбасадорами виступлять фінансова директорка Промислової групи Vioil Алла Власюк та голова правління ПАТ Вінницький олійножировий комбінат Дмитро Чаленко.

Вони підтримують проект громадської організації “ДІА - діти” для вінницьких дітей, які живуть з діабетом. У рамках Щедрого вівторка планується зібрати кошти для придбання сенсорів безперервного моніторингу рівня глюкози крові для дітей, що живуть з діабетом. Вартість одного сенсора - 1430 грн. Підтримати проект можна тут.

Амбасадор Андрій Піжевський, засновник креативного простору "Артинов", та власник Приватної гімназії "Дельфін", підтримує громадську організацію "Освітній простір 2.0", з їх проектом "Майстерня шкільних ініціатив". Проект спрямований на стимулювання громадської активності шкільної молоді та сприяння розвитку партисипації в місті Вінниця. За зібрані кошти буде проведено серію навчань для групи із 30-ти школярів. Підтримати проект можна тут.

Амбасадорка проекту від громадської організації "Гармонія", депутатка Вінницької обласної ради Людмила Станіславенко підтримає проект “Карта доступності для людей з інвалідністю” від ГО "Гармонія". У рамках проекту буде розроблено карту доступності міста, яка допоможе людині з інвалідністю зорієнтуватись в місті. Підтримати проект можна тут.

П’ятим амбасадором став вінницький дизайнер одягу Олександр Очеретний, який підтримав художню гімнастику. Він розробить ескіз гімнастичних купальників для вінницької збірної з художньої гімнастики, за яким дівчатка-гімнастки зможуть замовити спецпошиття комплекту групових купальників. Загальна вартість виготовлення таких купальників для пятьох спортсменок становить більше 30 000 грн. Підтримати гімнасток можна тут.

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