Сербський найманець засвітився на Донбасі і назвав винних у війні

На Донбасі помітили найманця терористів з Сербії, який представився Драгоном Влаховичем.
Відео з найманцем опублікував у Twitter користувач з ніком Necro Mancer.
У відповідь на питання, що його привело сюди, Влахович заявив, що "прийшов захищати свою країну і свій народ".
Він розповів, що бойовий досвід він отримав на території Югославії і порівняв війну на Донбасі з тим, що бачив там.
"Самі знають, що вони один народ, але вони пішли туди, а ми залишилися тут. І стояти будемо до кінця", - заявив терорист.
На його думку, західні країни розпалюють війну в Україні.
"Це справа США і НАТО. Вони постійно роблять війни - в Югославії, Лівії, Іраку, Сирії...", - розповів найманець.
Здравствуйте, меня зовут Драгон Вахович з Сербії і я долбойоб (повне відео за посиланням https://t.co/GmU05d1uXc ) # рашіст pic.twitter.com/xP5nt57Gq0- Necro Mancer (@ 666_mancer) 16 березня 2018 р
Як повідомляв "Обозреватель", раніше Геращенко повідомила, що в зоні військового конфлікту на Донбасі затримано більше 20 найманців з Росії.