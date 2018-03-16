Сербський найманець засвітився на Донбасі і назвав винних у війні

На Донбасі помітили найманця терористів з Сербії, який представився Драгоном Влаховичем.

Відео з найманцем опублікував у Twitter користувач з ніком Necro Mancer.

У відповідь на питання, що його привело сюди, Влахович заявив, що "прийшов захищати свою країну і свій народ".

Він розповів, що бойовий досвід він отримав на території Югославії і порівняв війну на Донбасі з тим, що бачив там.

"Самі знають, що вони один народ, але вони пішли туди, а ми залишилися тут. І стояти будемо до кінця", - заявив терорист.

На його думку, західні країни розпалюють війну в Україні.

"Це справа США і НАТО. Вони постійно роблять війни - в Югославії, Лівії, Іраку, Сирії...", - розповів найманець.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Геращенко повідомила, що в зоні військового конфлікту на Донбасі затримано більше 20 найманців з Росії.