ОБСЄ зафіксувала заборонену зброю РФ на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували 23 жовтня 27 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляється у щоденному звіті №255/2020, опублікованому місією 26 жовтня 2020 року.

Безпілотник спостерігачів ОБСЄ виявив на полігоні поблизу населеного пункту Тернове (57 км на схід від Донецька) самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", 122 мм, на полігоні в районі н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) – зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10", 14 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 122 мм та 11 буксированих гаубиць Д-30А "Жаба", 122 мм.

Раніше, 23 жовтня, безпілотник зафіксував на окупованій Донеччині 22 танки та один зенітний ракетний комплекс, що були розміщені за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння.

Також СММ ОБСЄ зафіксувала присутність членів російських збройних формувань на території та поблизу ділянок розведення у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

"25 жовтня в межах ділянки розведення спостерігачі бачили 3 членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК") на південь від нового прольоту мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)", – говориться у звіті.

У ніч із 23-го на 24 жовтня в межах ділянки розведення в районі підконтрольного Україні населеного пункту Золоте (60 км на захід від Луганська) БПЛА СММ зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань РФ поблизу східного краю ділянки.

"24 та 25 жовтня за межами ділянки розведення спостерігачі бачили членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК"), які зайшли вглиб ділянки розведення до місця приблизно за 350 м на північ від її південного краю, а згодом повернулись. 24 жовтня члени збройних формувань йшли в супроводі 3 осіб у захисному спорядженні", – уточнюється у звіті.

25 жовтня під час моніторингу на південному краю ділянки розведення спостерігачі ОБСЄ зафіксували 10 пострілів з озброєння невстановленого типу на відстані близько 1 км на південний схід (за оцінкою, поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю).

"23 жовтня на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань біля південно-східного кута ділянки", – заявили спостерігачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на тимчасово окупованих Росією територіях Луганщини було виявлено 13 одиниць озброєння, розташованих із порушенням ліній відведення. Серед них – реактивна система залпового вогню.