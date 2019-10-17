"Сєп*р у сметані": ідея українського військового викликала переполох на КремльТВ у Скабєєвої

На російському пропагандистському телебаченні влаштували переполох через продаж в Україні консервів із жартівливою назвою "Сєп*р у сметані".
Так, відома українофобськими висловлюваннями ведуча Ольга Скабєєва прокоментувала відповідний сюжет в ефірі програми "60 хвилин" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Подивіться, сучасна Україна. Як з такими людьми розмовляти про мир? Українська влада про мир і не збирається домовлятися", – висловилася вона, показуючи на банки з консервами "в соусі російськомовних немовлят".
"Сєп*р у сметані": ідея військового викликала переполох у Скабєєвої
Автор незвичайної ініціативи Олександр Грамарчук (Гром), який брав участь в АТО на Донбасі і балотувався в Верховну Раду, оцінив рекламу на КремльТВ.
"Цифра замовників консервованих сєп*рів і снігурів перевалила за півсотні. Замовляють від 1 банки до ящика, дехто встиг уже кілька разів замовити. Після того, як Ольга Скабеєєва зробила мені рекламу на "раша-24 ", замовлення пішли потоком. Поспішайте, оскільки продукція лімітована, а через численні "перемир'я" і "розведення" м'яса не так багато, як було раніше", – відреагував він у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва в ефірі сказилася через переговори щодо Донбасу. Її розлютило те, що Україна не підписала "формулу Штайнмаєра".
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