Сенцова вже чекають: родичі полонених зустрілись з омбудсменом в Києві

У Києві біля офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, почали збиратися родичі утримуваних в Росії громадян України.

Як повідомляють "Крым.Реалии", на місці вже присутні дочка і сестра українського режисера Олега Сенцова, родичі затриманих нібито за підготовку теракту Євгена Панова і Олексія Сизановича (новина доповнена подробицями).

"Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю (в повернення сина. - Ред.)", – сказала мама Панова Віра Котелянець.

Родичі полонених зібралися в Києві

Відзначається, що на місці зустрічі з родичами українських політв'язнів працюють психологи.

Станом на 10:20 перший автобус з родичами вже вирушив від офісу омбудсмена. Куди саме відвозять рідних, невідомо.

Керівник прес-служби офісу уповноваженого з прав людини України Ірина Закринична не уточнила, куди саме вирушили рідні.

"Ми зараз всіляко підтримуємо родичів і надаємо психологічну допомогу і підтримку. У кожного з них своя історія і ситуація. Ми точно так само, як і всі чекаємо новин", – сказала вона.

За її словами, в офіс уповноваженого з прав людини не запрошували родичів ув'язнених навмисно.

"Вони організовано зібралися і приїхали в офіс, хто організувався, зірвався з місць, той і є", – повідомила Закринична.

Як повідомляє кореспондент видання з місця подій, перший автобус від'їхав на сусідню вулицю і зупинився.

Корреспонденты Крым.Реалии, которые находятся под офисом уполномоченного по правам человека, сообщают, что к зданию подъехали пассажирские автобусы pic.twitter.com/zaDL0Ca3ld — Крым.Реалии (@krymrealii) September 7, 2019

Що відомо про обмін полоненими на даний момент:

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

Російська сторона офіційно підтвердила, що переговори підходять до фіналу.

ЗМІ вже кілька разів розганяли фейкові повідомлення про можливу дату обміну, проте ніякої офіційної інформації досі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

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