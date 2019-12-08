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8 грудня • оновлено в 17:32
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Сенцова "образили" на врученні "європейського Оскара": в чому справа

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Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримували у в'язниці Росії, відвідав у Берліні 32-ту церемонію вручення нагород Європейської кіноакадемії – "європейського Оскара".

Про свої враження від заходу він написав на сторінці в Facebook. Примітно, що українцеві, якого покликали на сцену, не надали можливості виступити (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Сидіти в одному ряду з усіма цими людьми: Бінош, Герцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павліковським було великою честю для мене. І коли мене покликали на сцену і всі ці легенди кіно встали і почали аплодувати, то це був дуже дивний момент. Правда, мені чомусь не дали виступити: або побоюючись моєї неідеальної англійської, або політичних тем, без яких я б не обійшовся", – припустив режисер.

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Сенцову не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Сенцову не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Сенцов також розповів, що після церемонії влаштували вечірку, однак він туди йти відмовився, оскільки захід проходив у ресторані під назвою "Москва".

"Звичайно, я туди не пішов – ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти, що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми, і це багато що пояснює, адже по них не стріляють із мінометів", – зазначив режисер.

Сенцову не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Сенцову не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Facebook Олега Сенцова

Сенцову не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Сенцову не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Facebook Олега Сенцова

Сенцової не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Сенцової не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Сенцову не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Сенцову не дали виступити на врученні "європейського Оскара"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада в Європейському парламенті Сенцову вручили премію імені Сахарова.

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Автор
Ірина Кулініч
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Пети Moщи
Пети Moщи
Насколько проплатили на столько и пригласили.
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Питон Каа
Питон Каа
Славно там потешились над любителем вареных курочек, слова не дали да еще и в ресторан "Москва" пригласили...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Наверное не дали выступить потому, что опасались неидеального английского Сенцова. Ведь фесьмир знает этого талантливого режиссера и у каждого в домашней фильмотеке есть все бестселлеры созданные им. И то, что у этого без пяти минут оскароносца хромает английский тоже известно во всех уголках нашей Солнечной системы. СУГС, ёпста
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