Сенцов зник із СІЗО в Росії: що трапилося

Українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії не виявилося ні в СІЗО "Лефортово", ні в Бутирському ізоляторі в Москві.
Дані, які з'явилися вдень 30 серпня, були спростовані ввечері Громадською спостережною комісією, пише ТАСС.
"Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова. Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його там немає. Таким чином місцезнаходження політв'язня залишається невідомим", – розповіли представники ОНК.
Олег Сенцов зник із СІЗО в Росії
Факти
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.
У 2018 році Сенцов протягом 145 днів продовжував голодування, вимагаючи звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.
Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.
29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.
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