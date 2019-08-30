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Сенцов зник із СІЗО в Росії: що трапилося

7.5т Читати матеріал російською

Українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії не виявилося ні в СІЗО "Лефортово", ні в Бутирському ізоляторі в Москві.

Дані, які з'явилися вдень 30 серпня, були спростовані ввечері Громадською спостережною комісією, пише ТАСС.

"Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова. Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його там немає. Таким чином місцезнаходження політв'язня залишається невідомим", – розповіли представники ОНК.

Олег Сенцов зник із СІЗО в Росії

Олег Сенцов зник із СІЗО в Росії

Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

  • У 2018 році Сенцов протягом 145 днів продовжував голодування, вимагаючи звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

  • Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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семенов Александр
семенов Александр
Это он от "голодовки" самоиспарился" 145 дней все-таки даром не проходят)))
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