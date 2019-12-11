"Ми б прогнивали, як Білорусь": Сенцов заявив, що вдячний Путіну

Колишній український політв'язень Олег Сенцов назвав президента Росії Володимира Путіна цинічною людиною, для якої життя людини не має жодної цінності.

Водночас режисер вдячний йому за те, що він об'єднав українців. Про це Сенцов сказав 10 грудня на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі, активістами і волонтерами, передає The Бабель.

"Путіну плювати на людей. Скільки їх – три людини, триста, три тисячі, хто вони – свої, чужі – все одно... Зараз йому важливо домовитися з Європою, щоб зняти санкції, з України, щоб Європа зняла санкції, і знову нас пристебнути петлею. У його сприйнятті наші люди – це наше слабке місце", – вважає колишній в'язень Кремля.

Сенцов також наголосив: Путін не вічний, а Україна все поверне, рано чи пізно.

"Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав. Без цього ми б прогнивали, як Білорусь. Інших ворогів, крім Путіна, у нас немає. Підкорити нас хоче тільки він. Європа не введе сюди війська, і США в нас не стріляли ГРАДами", – сказав Сенцов.

Сенцов і Путін Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада в Європейському парламенті Сенцову вручили премію імені Сахарова.

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