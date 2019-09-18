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19 вересня • оновлено в 00:31
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/ Суспільство

Сенцов висловився про нове голодування через вибори в Україні

4.2т Читати матеріал російською

Колишній політв'язень РФ Олег Сенцов був готовий почати нове голодування після президентських виборів в Україні.

Про це режисер розповів в інтерв'ю "Громадському" в середу, 18 вересня. Він зазначив, що не втрачав часу в полоні і відновлював свої сили.

"Всі чекали, що я повинен був вийти таким же, яким був після голодування. Ні. Пройшов рік, і я відновився. Займався спортом і готувався до нового голодування. Думав, що, якщо після виборів нового президента ситуація зайде в глухий кут, я почну знову голодувати", – зізнався Сенцов.

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"Я себе не ховав. Я ні дня в тюрмі не втратив даремно. Я завжди знав, що ми переможемо, завжди знав, що нас звільнять. Кожен день", – додав він.

Сенцов і Зеленський

Сенцов і Зеленський

Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Сенцов заявив, що деякі прихильники "руского міра" воювали на Донбасі заради того, щоб створити на території України "Росію без Путіна".

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Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Спортом??? В тюрьме???? Вот гады тюремщики. Мало того, что голодом морили, что ряха в экран не влезает, так еще и спортом давали заниматься!!!
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