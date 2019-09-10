Сенцов розповів про свій "російський паспорт"

Звільнений із політичного ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що у нього ніколи не було російського паспорта.
Про це він розповів під час першої пресконференції разом із ще одним колишнім політв'язням Кремля Олександром Кольченком (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами Сенцова, він не змінив свій український паспорт на російський після того, як РФ окупувала Крим.
Звільнений із політичного ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов
"У мене ніколи не було російського паспорта. Коли був окупований Крим, російська влада оголосила, що протягом двох тижнів можна написати заяву і відмовитися від паспорта. Я в цій акції брати участі не збирався", – сказав він.
Режисер зазначив, що, коли він опинився у в'язниці, росіяни намагалися всіляко довести, що у нього громадянство РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів, зокрема і Сенцова.
Пізніше режисер звернувся до українських ЗМІ і подякував їм за боротьбу в інформаційній війні з Росією.
Він заявив, що повернення до окупованого Крим можливе лише на танках.
Сенцов розповів, як він ставиться до колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, чиї слова стали підставою для затримання режисера.
Також він заявив, що протягом п'яти років ніхто з політиків із ним не зв'язувався.
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