Сенцов розповів про свій "російський паспорт"

Звільнений із політичного ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що у нього ніколи не було російського паспорта.

Про це він розповів під час першої пресконференції разом із ще одним колишнім політв'язням Кремля Олександром Кольченком (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Сенцова, він не змінив свій український паспорт на російський після того, як РФ окупувала Крим.

Звільнений із політичного ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов

"У мене ніколи не було російського паспорта. Коли був окупований Крим, російська влада оголосила, що протягом двох тижнів можна написати заяву і відмовитися від паспорта. Я в цій акції брати участі не збирався", – сказав він.

Режисер зазначив, що, коли він опинився у в'язниці, росіяни намагалися всіляко довести, що у нього громадянство РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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