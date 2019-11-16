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16 листопада • оновлено в 15:03
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"Перетворити на собаку": Сенцов розкрив план Путіна щодо України

2.8т
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Український режисер Олег Сенцов, який провів кілька років у російському полоні, заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче за допомогою Донбасу перетворити Україну на "підневільного собаку".

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю BBC News Ukraine, "поламавши" плани російського лідера.

"Він хоче накинути його на Україну як нашийник. І смикати за нього, щоб зробити з України якогось домашнього, слухняного собаку. Але так не вийде. Наша країна – не собака. Ми слухатися нікого не будемо, а таку людину і поготів. Ми – вільний народ і самі вирішуємо свою долю", – зазначив Сенцов.

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Сенцов розкрив план Путіна по Україні

Сенцов розкрив план Путіна по Україні

За його словами, при спробі повернути Донбас на умовах Путіна, де-факто нічого не зміниться: будуть сепаратисти, російські війська і контроль території без контролю України над кордоном.

"Де-юре це вже буде нібито Україна. Піднімуть українські прапори, будуть вважати, що це частина України, яку вона не контролюватиме. Відповідно, можна знімати санкції з Росії, говорити, що Росія все виконала, все добре, але Україна на це не піде", – додав Сенцов.

Режисер позитивно оцынив переговори з припинення військових дій і звільнення полонених.

"Це краще, ніж війна. Але успіх інтеграції Донбасу за панування Путінану, це неможливо. Так не буде", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов заявив, що Путін скоріше погодиться віддати Кремль, аніж повернути Україні анексований Крим.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олег Сенцов Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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коршун федот
коршун федот
Шановні панове-українці. Зараз, щоб підняти собі настрій-почитайте коментарі вимираючої раси- ла потніків-дармоїдів, мо.кшво мо.скал.ьської дегенерації..Підніміть собі настрій, посмійтеся з орангутангів!!! А це – до бид.ла. -Ман.гал.оидные ма.нгал.оиды!!! Анукась - вместе промангало.идте есче чЯгойта! Зараннее БГГГАААААА!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обломал планы Темнейшего, дав интервью? Обоз, ты серьезно?
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
Наша страна – не собака. Мы слушаться никого не будем ты еще америкосам скажи это и МВФ тоже скажи, да и всем странам у кого укра назанималась и поочередно попу лижет
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