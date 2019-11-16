"Перетворити на собаку": Сенцов розкрив план Путіна щодо України

Український режисер Олег Сенцов, який провів кілька років у російському полоні, заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче за допомогою Донбасу перетворити Україну на "підневільного собаку".

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю BBC News Ukraine, "поламавши" плани російського лідера.

"Він хоче накинути його на Україну як нашийник. І смикати за нього, щоб зробити з України якогось домашнього, слухняного собаку. Але так не вийде. Наша країна – не собака. Ми слухатися нікого не будемо, а таку людину і поготів. Ми – вільний народ і самі вирішуємо свою долю", – зазначив Сенцов.

Сенцов розкрив план Путіна по Україні

За його словами, при спробі повернути Донбас на умовах Путіна, де-факто нічого не зміниться: будуть сепаратисти, російські війська і контроль території без контролю України над кордоном.

"Де-юре це вже буде нібито Україна. Піднімуть українські прапори, будуть вважати, що це частина України, яку вона не контролюватиме. Відповідно, можна знімати санкції з Росії, говорити, що Росія все виконала, все добре, але Україна на це не піде", – додав Сенцов.

Режисер позитивно оцынив переговори з припинення військових дій і звільнення полонених.

"Це краще, ніж війна. Але успіх інтеграції Донбасу за панування Путіна – ну, це неможливо. Так не буде", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов заявив, що Путін скоріше погодиться віддати Кремль, аніж повернути Україні анексований Крим.

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