Сенцов різко відповів Зеленському через трагедію в Одесі

Гліб Іванов Суспільство 13:37, 3.05.2020 Оновлено: 13:50, 3.05.2020

Колишній український політв'язень Олег Сенцов відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він поставив запитання про те, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в Одесі.

Як Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook, незабаром президент може засумніватися і в тому, хто почав війну на Донбасі.

"Якщо главі держави потрібно роз'яснювати, хто винен у трагедії 2 травня, то незабаром у нього можуть виникнути сумніви в тому, хто вбив Небесну сотню і почав війну на Донбасі", – написав він.

Раніше Зеленський заявив у Facebook, що "сьогодні в нашому суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей".

"Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року – одне з них", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими активістами. У результаті конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 2 травня люди в умовах карантину через коронавірус вшанували пам'ять загиблих у 2014 році в Будинку профспілок, поклавши до будівлі квіти. Протягом дня було зафіксовано кілька сутичок.

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