Сенцов – про спроби посадити Порошенка: це дуже велика помилка Зеленського

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов розкритикував спроби української влади посадити п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, вважаючи, що вони руйнують українську державність.

Свою позицію він висловив у Facebook, порівнявши ситуацію з ув'язненням експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за президентства Віктора Янукавича.

"Спроба посадити Порошенка за грати в будь-який спосіб – це дуже велика помилка Зеленського. Крім того, що ця політична розправа дуже нагадує ув’язнення Тимошенко за часів Януковича і має далеке відношення до правосуддя, вона дає поганий сигнал усьому світу про стан речей в Україні, руйнує її державність та допомагає ворогу", – наголосив режисер.

Зеленський помиляється, намагаючись посадити Порошенка. Facebook Олега Сенцова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня Печерський районний суд Києва зібрався для обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петру Порошенку, але зрештою відмовився розглядати клопотання. Підтримати політика прийшли тисячі людей