Сенцов про конфлікт Вірменії та Азербайджану: ворог тут Росія

Український режисер та колишній в'язень Кремля Олег Сенцов звинуватив Росію у загостренні конфлікту у невизнаному Нагорному Карабасі між Арменією та Азербайджаном.

На свої сторінці у Facebook Сенцов нагадав, що головний ворог країн – Росія.

"В конфлікті Вірменії та Азербайджану важко обвинувачувати будь-яку сторону, тому що головний ворог тут – Росія", – написав він.

Нагадаємо, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабаху поновились бої. Уряду Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан. У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що за станом на ранок понеділка, 28 вересня, Збройні сили Вірменії втратили понад 550 військовослужбовців. Країни звернулися до міжнародних організацій, зокрема до Європейського суду з прав людини, щодо ситуації в регіоні.

Олег Сенцов / Facebook

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Зазначимо, Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано до сих пір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Баку після ескалації в Нагірному Карабасі військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном тисячі людей провели мітинг на підтримку своєї армії і з вимогою оголошення термінової мобілізації.