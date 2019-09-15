Сенцов показав унікальне фото із в'язниці у Росії

Колишній політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов показав свою єдину фотографію, зроблену в російській в'язниці.

Так, він опублікував знімок на своїй сторінці в Facebook. За його словами, в основному, його утримували в "максимально ізольованих сумних закладах".

"Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. Напередодні нового 2016 року", – написав режисер.

Олег Сенцов "112 Україна"

Примітно, що на знімку можна побачити ту саму знакову банку для чаю, яку він презентував на саміті YES в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Сенцов 13 вересня відкрив конференцію YES (Ялтинська європейська стратегія) замість президента України Володимира Зеленського. Під час свого виступу звільнений політв'язень показав пластикову банку, в якій зберігав чай у в'язниці в Росії, а також іменний бейдж ув'язненого.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал