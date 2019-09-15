Головна Новини
15 вересня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Сенцов показав унікальне фото із в'язниці у Росії

4.2т Читати матеріал російською

Колишній політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов показав свою єдину фотографію, зроблену в російській в'язниці.

Так, він опублікував знімок на своїй сторінці в Facebook. За його словами, в основному, його утримували в "максимально ізольованих сумних закладах".

"Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. Напередодні нового 2016 року", – написав режисер.

Новини
"Це майбутнє Росії!" Сенцов безжально розправився з робою в'язня: Відеофакт

Олег Сенцов

Олег Сенцов

"112 Україна"

Примітно, що на знімку можна побачити ту саму знакову банку для чаю, яку він презентував на саміті YES в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Сенцов 13 вересня відкрив конференцію YES (Ялтинська європейська стратегія) замість президента України Володимира Зеленського. Під час свого виступу звільнений політв'язень показав пластикову банку, в якій зберігав чай у в'язниці в Росії, а також іменний бейдж ув'язненого.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
4
7
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ткачук Олег
Ткачук Олег
А кто нибудь знает какой фильм снял данный режисер?Я такой фамилии вообще не слышал никогда.Таких режисеров,что в Украине,что в России вагон и маленькая тележка
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
потапкин виктор
потапкин виктор
Эмалированные,вы можете верить во что угодно.Но объясните мне почему у него решка во внуть хаты ,за не нет ресничек и что у него справа видно из-за спины?Если это общак то сильно низко окно.Если шконка ,то получается что он у вас сильно в тюрьме вытянулся .По ушам вам лохам ездят.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
gotsman dawid
gotsman dawid
пиар дешовка
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel