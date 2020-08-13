Сенцов обізвав Лукашенка "кривавим тарганом"

Марина Ліснічук Політика 14:00, 13.08.2020 Оновлено: 14:34, 13.08.2020

Режисер і письменник, колишній політв'язень Олег Сенцов розкритикував білоруського президента Олександра Лукашенка за дії силовиків під час мирних протестів у Білорусі й назвав його "кривавим тарганом".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Так режисер приєднався до флешмобу українців, які вимагають негайного звільнення затриманих у сусідній країні земляків – волонтерів БО "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.

"Підлеглі кривавого таргана гребуть людей із вулиць лише за те, що вони там взагалі ходять. А якщо ти намагаєшся щось знімати чи виборювати свою свободу, то з тобою поводяться ще жорстокіше", – висловився він.

Сенцов закликав звільнити затриманих під час протестів у Білорусі українських волонтерів
(Facebook Oleg Sentsov)

Сенцов зазначив, що, зокрема, із Костянтином Рєуцьким познайомився ще в період захоплення Криму російськими військами. Тоді він теж намагався висвітлювати ті події, а також допомагати військовим і проукраїнським активістам. Костянтин, додав режисер, "проявив себе як порядна і мужня людина, особливо, коли його спробувала затримати так звана місцева самооборона". Тоді як наступні шість років він працював у "Восток-SOS", зосередившись на донбаському напрямку.

"А зараз він разом із своїм товаришем Євгенієм Васильєвим затриманий у столиці Білорусі. Я сподіваюся, що з нашими хлопцями все гаразд, що білоруський народ буде вільний, а його тиран повторить долю Чаушеску!" – підсумував Сенцов.

Пост Сенцова
(Facebook Oleg Sentsov)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Мінську 12 серпня затримали українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва через те, що вони стали свідками того, як у місті затримують людину, яка просто переходила дорогу.

  • У Білорусі проти них відкрили кримінальне провадження за статтею про масові заворушення, яка передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на затримання українців. Він попередив, що наша держава діятиме жорстко, захищаючи права своїх громадян.

  • Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона звернулася до Білорусі з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих Рєуцького та Васильєва.

  • Зі свого боку президент України Володимир Зеленський закликав українців відмовитися від відвідування Білорусі у зв'язку з нестабільною ситуацією в цій країні.

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