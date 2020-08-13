Сенцов обізвав Лукашенка 'кривавим тарганом'

Режисер і письменник, колишній політв'язень Олег Сенцов розкритикував білоруського президента Олександра Лукашенка за дії силовиків під час мирних протестів у Білорусі й назвав його "кривавим тарганом".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Так режисер приєднався до флешмобу українців, які вимагають негайного звільнення затриманих у сусідній країні земляків – волонтерів БО "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.
"Підлеглі кривавого таргана гребуть людей із вулиць лише за те, що вони там взагалі ходять. А якщо ти намагаєшся щось знімати чи виборювати свою свободу, то з тобою поводяться ще жорстокіше", – висловився він.
Сенцов закликав звільнити затриманих під час протестів у Білорусі українських волонтерів (Facebook Oleg Sentsov)
Сенцов зазначив, що, зокрема, із Костянтином Рєуцьким познайомився ще в період захоплення Криму російськими військами. Тоді він теж намагався висвітлювати ті події, а також допомагати військовим і проукраїнським активістам. Костянтин, додав режисер, "проявив себе як порядна і мужня людина, особливо, коли його спробувала затримати так звана місцева самооборона". Тоді як наступні шість років він працював у "Восток-SOS", зосередившись на донбаському напрямку.
"А зараз він разом із своїм товаришем Євгенієм Васильєвим затриманий у столиці Білорусі. Я сподіваюся, що з нашими хлопцями все гаразд, що білоруський народ буде вільний, а його тиран повторить долю Чаушеску!" – підсумував Сенцов.
Пост Сенцова (Facebook Oleg Sentsov)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Мінську 12 серпня затримали українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва через те, що вони стали свідками того, як у місті затримують людину, яка просто переходила дорогу.
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