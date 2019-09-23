Сенцов готовий потиснути руку Путіну: названо умову

Колишній політв'язень Олег Сенцов готовий потиснути руку главі Росії Володимиру Путіну.

Про це режисер заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії", озвучивши ключову умову такого вчинку.

"Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнено одну людину", – сказав Сенцов.

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Сенцов назвав умову, за якої потисне руку Путіну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов заявив, що деякі прихильники "русского міра" воювали на Донбасі заради того, щоб створити на території України "Росію без Путіна".

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