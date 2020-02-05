"Сенсація скасовується": Дубілет виправдався за скандал навколо перепису населення

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет виправдався за скандал, який виник навколо можливої фальсифікації електронного перепису населення в Україні.

Про це чиновник написав у своєму Телеграм-каналі, заявивши, що цей "фейк" був запущений для дискредитації його діяльності. Також він пояснив, в чому його звинувачували.

Дмитро Дубілет

"Головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі за даними Оцінки і за даними Держстату майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур один на одного і отримали однакове співвідношення – 88.8%. Точніше, майже однакові – від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані", – написав Дубілет.

Міністр додав, що оцінка населення проводилася трьома методами і всі вони дали однаковий результат, про що він раніше вже розповідав.

Дубілет зазначив, що дані його перепису і цифри Держстату збіглися, бо підрахунки велися на підставі одних і тих же електронних реєстрів.

"Хто стоїть за поширенням цієї "сенсації"? Хто оплатив перші публікації в ЗМІ і рекламу в соцмережах? У мене є дві версії. Одна з версій полягає в тому, що фейк розганяли люди, чию схеми на сотні мільйонів гривень ми недавніх викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. протягом тижня опублікую цю інформацію", – підсумував Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета запідозрили в тому, що його гучна перепис населення в Україні є фальсифікацією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!