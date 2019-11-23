"Сеньйор Голодомор!" Зеленському пригадали скандальну сценку "95 кварталу". Відео

У річницю Голодомору президенту України Володимиру Зеленському пригадали "жарт" про трагедію.

У 2010 році в "Вечірньому кварталі" показали сценку, в якій співробітники спецслужб прослуховували експрезидента Віктора Януковича, який підбирав пароль до комп'ютера Віктора Ющенка.

Серед них прозвучали варіанти "володар світу", "бджолиний король" і "сеньйор Голодомор".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський потрапив в скандал в річницю Голодомору. У мережі на нього обрушилася нова порція критики через "противні дії".

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