"Сеньйор Голодомор!" Зеленському пригадали скандальну сценку "95 кварталу". Відео

У річницю Голодомору президенту України Володимиру Зеленському пригадали "жарт" про трагедію.
У 2010 році в "Вечірньому кварталі" показали сценку, в якій співробітники спецслужб прослуховували експрезидента Віктора Януковича, який підбирав пароль до комп'ютера Віктора Ющенка.
Серед них прозвучали варіанти "володар світу", "бджолиний король" і "сеньйор Голодомор".
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський потрапив в скандал в річницю Голодомору. У мережі на нього обрушилася нова порція критики через "противні дії".
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