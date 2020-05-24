Село на Закарпатті закрили на карантин: у 28 жителів коронавірус
У селі Ворочево Перечинського району Закарпатської області стався спалах коронавірусної інфекції COVID-19. Населений пункт закрито на карантин.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як повідомила прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації в Facebook, у 28 мешканців села виявлено коронавірус.
У зв’язку з цим комісія із ліквідації надзвичайної ситуації постановила:
у межах села Ворочево встановити карантинну зону;
облаштувати контрольно-пропускний пункт на в’їзді і виїзді із села;
забезпечити особовий склад, задіяний у роботі КПП, засобами індивідуального захисту, продуктами харчування, місцями для відпочинку, засобами обігріву, іншими матеріальними та технічними засобами;
видати спеціальні перепустки жителям села, які працюють у закладах охорони здоров’я, державних установах, організаціях, інших об’єктах критичної інфраструктури.
Пропуск осіб, які залишають територію карантину або в’їжджають у неї, буде здійснюватися за умови проведення медогляду з безконтактною термометрією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 24 травня у Закарпатській області зафіксовано 1061 випадок коронавірусу.