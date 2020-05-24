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24 травня • оновлено в 15:07
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Село на Закарпатті закрили на карантин: у 28 жителів коронавірус

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У селі Ворочево Перечинського району Закарпатської області стався спалах коронавірусної інфекції COVID-19. Населений пункт закрито на карантин.

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Як повідомила прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації в Facebook, у 28 мешканців села виявлено коронавірус.

На виїзді з села встановили КПП

На виїзді з села встановили КПП

У зв’язку з цим комісія із ліквідації надзвичайної ситуації постановила:

  • у межах села Ворочево встановити карантинну зону;

  • облаштувати контрольно-пропускний пункт на в’їзді і виїзді із села;

  • забезпечити особовий склад, задіяний у роботі КПП, засобами індивідуального захисту, продуктами харчування, місцями для відпочинку, засобами обігріву, іншими матеріальними та технічними засобами;

  • видати спеціальні перепустки жителям села, які працюють у закладах охорони здоров’я, державних установах, організаціях, інших об’єктах критичної інфраструктури.

Пропуск осіб, які залишають територію карантину або в’їжджають у неї, буде здійснюватися за умови проведення медогляду з безконтактною термометрією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 24 травня у Закарпатській області зафіксовано 1061 випадок коронавірусу.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус карантин
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