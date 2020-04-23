Село на Миколаївщині повністю ізолювали через спалах коронавірусу. Фото

Село Семенівка в Миколаївській області перекрили на в'їзд і виїзд через спалах коронавірусу COVID-19.

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Як повідомила прес-служба Миколаївської ОДА, з 22 квітня функціонує лише один шлях з боку автодороги Н-24, на якому працює цілодобовий контрольно-пропускний пункт.

На в'їзді в Семенівку встановили КПП

"Ми організували повноцінну роботу даного КПП, дотримуючись всіх необхідних для його функціонування потреб. Персонал повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури", – розповів голова громади Володимир Неграй.

За необхідності рух транспорту здійснюється за допомогою універсального пропуску для працівників і службового транспорту установ, служб, суб'єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність Семенівки.

Без пропуску дозволено перетинати КПП тільки громадянам, постійне місце проживання яких зареєстровано в цьому селі.

Facebook Миколаївської ОДА

Facebook Миколаївської ОДА

Facebook Миколаївської ОДА

Facebook Миколаївської ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на ранок 23 квітня в Миколаївській області зафіксовано 99 випадків коронавірусу.

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