Селище Ворохта на Прикарпатті атакували вовки: загинули домашні тварини. Відео
Кількість вовків в довколишніх лісах збільшилася в три рази
Вони розгулюють по дворах місцевих жителів і атакують домашніх тварин
До людських домівках їх може гнати голод
У селищі Ворохта на Прикарпатті вночі 2 грудня помітили вовків. Їх жертвами стали більше десяти домашніх собак.
Хижаки небезпечно наблизилися до людських осель, повідомляє "ТСН". Інцидент зафіксували камери відеоспостереження в одному з будинків місцевих жителів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами жителів так званого "10-го кілометра" біля підніжжя Говерли, вперше вовки з'явилися в присілку Ворохти ще навесні.
У селищній раді вважають, що збільшення кількості хижаків майже втричі в довколишніх лісах може бути пов'язано з їх міграцією з сусідньої Румунії. До людських домівок їх, ймовірно, жене голод.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, чоловікові вдалося сфотографувати рідкісну білку-альбіноса. Імовірність народження такої тварини становить приблизно 1 на 100 тисяч.