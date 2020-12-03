Селище Ворохта на Прикарпатті атакували вовки: загинули домашні тварини. Відео

У селищі Ворохта на Прикарпатті вночі 2 грудня помітили вовків. Їх жертвами стали більше десяти домашніх собак.

Хижаки небезпечно наблизилися до людських осель, повідомляє "ТСН". Інцидент зафіксували камери відеоспостереження в одному з будинків місцевих жителів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами жителів так званого "10-го кілометра" біля підніжжя Говерли, вперше вовки з'явилися в присілку Ворохти ще навесні.

У селищній раді вважають, що збільшення кількості хижаків майже втричі в довколишніх лісах може бути пов'язано з їх міграцією з сусідньої Румунії. До людських домівок їх, ймовірно, жене голод.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, чоловікові вдалося сфотографувати рідкісну білку-альбіноса. Імовірність народження такої тварини становить приблизно 1 на 100 тисяч.