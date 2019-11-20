Общество часто давит, возлагая всю вину на жертву — не поддавайтесь этому

Изнасилование, злоупотребление и домогательства. В современном законодательстве эти три понятия еще не различаются достаточно четко. И хотя в последнее время происходят позитивные сдвиги, вносятся изменения и понятие "сексуального насилия" значительно конкретизируется и расширяется, пока этого не достаточно, пишет Роман Мельниченко для "Нового времени".

Изнасилование предполагает действия сексуального характера, связанные с физическим проникновением в тело другого человека. Часто с применением силы и отягчающими последствиями для жертвы — такими как физические побои, раны и травмы.

Ранее в законе не выделялся такой термин как "сексуальное злоупотребление", это нововведение, которое значительно расширяет понятие насилия и дает возможность наказать преступников. Сексуальным злоупотреблением принято считать форму сексуального насилия, при которой физического проникновения может и не быть. Жертва соглашается на секс под давлением, моральным или физическим, в результате угроз, шантажа, запугиваний, злоупотребления властью (особенно в рабочих или взросло-детских отношениях) и так далее — во всех тех случаях, когда жертва зависит от насильника и не может сказать "нет". Сюда же относятся сексуальные злоупотребления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста, когда они могут давать законное согласие на секс, а также случаи, когда жертва не знает, что происходит сексуальное злоупотребление (вуайеризм, эксгибиционизм и прочее).

Вина всегда остается на насильнике

Сексуальные домогательства — любые действия, в которых предполагается сексуальный контекст, направленные на другого человека. Речь идет о грубом нарушении физических и эмоциональный границ жертвы: объятия, прикосновения, поцелуи без согласия на то человека, злоупотребление своим служебным положением, унижающие шутки, анекдоты сексуальной или гендерной тематики. Эти действия служат манипуляциями, давлением, формой издевательства над жертвой.

Последствия

Любой из перечисленных моментов в западной практике давно описан и фигурирует в законодательстве, потому что доказано физическое и моральное воздействие на объект.

Изнасилование. Последствия чаще всего очевидны, так как касаются физического тела. Они освидетельствуются медицински и являются аргументами в суде. Эмоциональное влияние также существенно и разрушительно для жертвы. В западной практике распространены целые государственные программы, направленные на реабилитацию жертв сексуального насилия.

Сексуальное злоупотребление. Те же инцесты, различные формы вымогательства секса и злоупотребления властью — все это имеет и для женщин и для детей очень далеко идущие психологические последствия. В детской психике нарушаются основы привязанности и близости, так как с самого детства поступает реальная угроза от близких людей. Это выливается во взрослом возрасте в серьезные проблемы в отношениях, как минимум, и тяжелые затяжные депрессии вплоть до суицидальных наклонностей, как максимум.

Сексуальные домогательства. В коллективе, где есть постоянные шутки, намеки, элементы поведения руководства и коллег, направленные на нарушение личностных и телесных границ, объекты таких домогательств испытывают сильный стресс, постоянное напряжение, которое влияет на самоощущение и здоровье.

Важно понимать самой женщине (так как большинство всех насильственных действий сексуального характера направлены на женщин и девочек, не достигших полового созревания), что необходимо этому противостоять.

По закону Украины уже предусмотрено и прописано, что все это — криминально преследуемое и наказуемое действие. Нужно не бояться и жестко говорить "нет!" (в основном изнасилования или секс под давлением случаются со знакомыми мужчинами). Некоторые мужчины часто воспринимают "нет" как "да", а женщина боится применения к себе физического воздействия и молчит. Но молчать не нужно! Ваше "нет" должно быть четким и недвусмысленным.

Помимо этого лучше избегать моментов, которые подразумевают секс. К примеру, даже если вы доверяете мужчине и получаете приглашение встретиться на его территории, то, пока вы не согласны на секс, лучше этого не делать.

С сексуальными домогательствами сложнее — это про защиту личностных границ. Если сальные шутки, анекдоты, нарушение телесных границ вам неприятны, вы должны говорить об этом прямо. Даже если человек обидится или разозлится — не столь важно. Потому что если вы в этот момент промолчали, вы нанесли вред себе.

К сожалению, женщина в нашем обществе все еще остается незащищенной, несмотря на прогрессивные веяния в законодательстве. Потому для противостояния часто требуются дополнительные ресурсы. Не бойтесь обращаться за помощью и искать действенные методы воздействия на обидчиков. Общество часто давит, возлагая всю вину на жертву — не поддавайтесь этому! Вина всегда остается на насильнике. Боритесь в первую очередь с собственными чувствами вины и стыда и не бойтесь обращаться за помощью к специалистам психологической, юридической и прочих сфер. Молчание, игнорирование и убегание — путь к предательству себя и депрессии.

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