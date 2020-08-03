В українському суспільстві не прийнято говорити про сексуальну освіту з дітьми: соромно, осуд зі сторони суспільства або церкви, радянське минуле. Погодьтеся, що у нас навіть не прийнято говорити слово “секс”, більшість сором'язливо говорить “займатися цим”.

Проте, це питання дуже важливе для підростаючого покоління, адже поняття сексуальної освіти - це не тільки про секс, а в першу чергу, про виховання відповідального ставлення до стосунків між партнерами та свого репродуктивного здоров’я. Мета такої освіти – забезпечити підростаюче покоління знаннями, які дадуть змогу обдумано приймати рішення та знизити ризики, пов’язані зі статевим життям.

Чим небезпечний брак знань?

Проблема в тому, що підлітки банально не отримують елементарні знання про своє тіло, повагу, толерантність, згоду не секс, контрацепцію, особисту гігієну. Тому за відповідями вони вирушають до інтернету, де отримують інформацію в спотвореному вигляді.

Так, в середньому, діти вперше бачать порно в інтернеті вже в п’ять років. Це неабияк впливає на їх психологічне здоров’я, адже в них спотворюється поняття стосунків між партнерами.

Як наслідок, недостатня поінформованість стає причинами ранньої вагітності, статевих захворювань, згвалтувань та абортів.

За даними "Центру медичної статистики МОЗ", в Україні у 2018 році неповнолітніми було зроблено 387 абортів. Це дійсно сумна статистика, яка ще раз доводить, що Україні конче потрібна сексуальна освіта, адже вона має допомогти запобігти небажаній вагітності, а отже зменшити кількість абортів.

Також відповідальна поведінка молоді в статевому житті зменшить ризики зараження на ВІЛ або іншими хворобами, які передаються під час статевого контакту.

В українських школах “про це” не говорять …

На превеликий жаль, сексуальна освіта в Україні знаходиться просто в жахливому стані. Наша країна відстала на десятки років від прогресивного світу, де з дітьми змалечку говорять “про це”. Наразі Міністерство освіти і науки України не робить кроків, щоб в українських школах все-таки заговорили про сексуальну освіту.

Погодьтеся, що репродуктивне здоров’я дуже важливе, і краще, якщо дитина якомога раніше отримає всю необхідну інформацію від батьків, лікарів, вчителів чи компетентних експертів. А не на сумнівних сайтах чи методом проб і помилок. Саме для цього в освітніх закладах і мають викладати сексуальну освіту.

З гарних новин можу тільки сказати, що існують поодинокі приклади, де прогресивні директори або вчителі освітніх закладів, самі розробляють програми.

Варіанти для впровадження сексуальної освіти в школах

Є різні моделі впровадження сексуальної освіти в українських школах. Наприклад, можна піти шляхом Швеції, де “про це” дітям розповідають змалечку досвідчені вчителі та психологи. Для цього в освітню програму вводять обов’язковий окремий предмет. Також для просвіти залучаються громадські організації, які експертно цим займаються, та приходять в школи, щоб відповісти на питання дітей та дати додаткові знання.

Є й інший варіант. Не додавати до програми новий предмет, а розповідати дітям про сексуальну освіту на уроках охорони здоров’я, громадянській освіті, літератури та біології. Просто потрібно додати більше сучасної та актуальної інформації про статеве дозрівання, стосунки, репродуктивне здоров’я тощо. Це варто починати робити поступово й з початкових класів.

В обох випадках обов’язково повинна бути єдина система сексуальної просвіти розроблена фахівцями: сексологами-психологами, експертами освіті та охорони здоров’я за підтримки та консультацій іноземних партнерів.

Проте, не варто забувати, що про сексуальну освіту потрібно говорити не тільки з підлітками, а й дорослими, які й є жертвами радянської системи та стидаються розмовляти “про це” з дітьми та навіть між собою.

Ми готували цей матеріал в рамках співпраці ПП “Сила Людей” та Фонду Фрідріха Науманна за Свободу. Ми послідовно виступаємо за повагу до прав особистості, маємо досягти в Україні повноцінної конкуренції вільних ідей і знань. Знання про наше тіло ми маємо отримувати не з порнохабів, а вміння розпоряджатися власним тілом - запорука формування індивідуальності.