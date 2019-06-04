Скандал довкола ЛГБТ в Україні: сексологи відповіли на звинувачення

В Асоціації сексологів і сексотерапевтів України не виступали проти сексуального виховання в школах і гомосексуалізму.

"У нашій статті не було критики сексуального виховання як такого, а лише критика того, як це відбувається сьогодні. Ми виступаємо за статеву освіту в Україні, яка включає в себе і сексуальне виховання. І ми озвучили свою позицію, яким воно повинно бути. Сьогодні в школи приходять люди без спеціальної освіти, без підготовки, які не завжди розбираються в віковій психології й особливості психосексуального розвитку дитини", — пояснили OBOZREVATEL в Асоціації.

На думку сексологів, вони стали жертвою маніпуляції з боку журналістів.

ЛГБТ-парад, ілюстрація Ruposters

Також вони пояснили свою позицію по відношенню до ЛГБТ-спільноти та їх акцій. "Ми визнаємо, що представники сексуальних меншин, як і всі люди, мають права на сексуальні прояви, але ми не визнаємо, що ЛГБТ-спільнота намагається популяризувати і політизувати це. Що стосується їхніх заходів, то слід розрізняти Марші Рівності і гей-паради. Ми за Марші Рівності, але проти гей-парадів. Ми за рівні права, але проти популяризації такого способу життя, особливо, в програмах статевого виховання дітей", — наголосили в Асоціації.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у львівській школі вчителька християнської етики залякувала дітей розповідями про те, що якщо зайти в туалет після гомосексуаліста, можна померти.

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