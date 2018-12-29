Секс за згодою: в резонансному законі України знайшли ''підводні камені''

Нові поправки до Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за секс без згоди, навіть подружній, містять низку недоліків і вимагають ухвалення додаткових законодавчих актів.

Про це розповів у ефірі ObozTV адвокат Ярослав Куц, оцінюючи резонансну законодавчу ініціативу.

"Треба віддати належне нашим законодавцям, що вони такі зміни ухвалили... Але щодо того, що стосується поняття добровільної згоди, все одно законодавець не зміг це належним чином врегулювати. Ми розуміємо, що ніхто не буде перед тим, як вступати в сексуальні зносини, вимагати від людини розписку про те, що це було добровільно", — пояснив Куц.

За словами адвоката, проблеми створюють чинні норми цивільно-процесуального законодавства.

"Виглядає так, що необхідна або розписка, або усна згода в присутності третіх осіб. Але ми ж розуміємо, що це буде порушення персональних даних осіб, порушення права на приватне життя... Я вважаю, що дані норми є більш декларативними, бо в житті, коли дружина стосовно чоловіка писатиме, чи кохана стосовно коханого — якщо вони не писали до цього про зґвалтування, вони не писатимуть і потім", — вважає він.

Адвокат нагадав, що зґвалтування передбачає насильницькі дії: "Тут законодавство не змінилося, оскільки насильницькі дії доводяться в першу чергу наслідками — це синці, будь-які подряпини, сліди примусу до статевих зносин".

Куц висловив переконання, що до цієї норми необхідно застосовувати форму доведення через детектор брехні.

"Я гадаю, це було б максимально правильно, оскільки можуть знайтися шахраї або шахрайки, які, вступивши в сексуальні зносини добровільно, можуть вимагати від сильних світу цього грошових компенсацій за те, щоб не писати щодо них заяву про недобровільну згоду і насильницькі зносини... Уявіть ситуацію, коли хлопець чи дівчина з не дуже хорошою репутацією знаходять бізнесмена, у якого є гроші, зустрічають у ресторані, вступають у статеві зносини, після чого встають, витираються і кажуть — дядечку, дайте мені, будь ласка, тисячу-дві-три-десять доларів, бо я на вас напишу заяву", — пояснив експерт.

"Ми розуміємо, що сексуальний потяг у більшості своїй ситуативний, коли люди захотіли і не дуже думають про правові наслідки. Про наслідки думають після того, як вже щось трапилося... Перевірити свідчення можна тільки за допомогою детектора брехні. Необхідно його легалізувати як форму доведення", — заявив він.

Також Куц уточнив, що закон спочатку буде на боці того, хто перший написав таку заяву.

valiza.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня набувають чинності нові правки до Кримінального кодексу України щодо зґвалтування і сексуального насильства. За ґрати на 5-7 років можна потрапити, якщо навіть хтось із подружжя не дав згоди на секс.

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