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"Секс із литовськими біатлоністками": Соколова потужно пройшлася по жахачках "ЛНР"

2.4тЧитати матеріал російською

Терористи "ЛНР" почали залякувати мирне населення на окупованих територіях провокаціями, які ЗСУ нібито готують проти них. Вони навіть встановили на вулицях гучномовці, через які розповідають людям про прийдешні "розправи".

Дика методика окупантів впливу на маси обурила українську журналістку Яніну Соколову, і вона яскраво висміяла її у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Повторюю! Жителі Донбасу! Не піддавайтеся на провокації! Підступні українці будуть пропонувати вам Pepsi, джинси і безладний секс із натовськими інструкторами та литовськими біатлоністками. Погоджуйтеся на все негайно! Після повернення обов'язково прийдіть до відділення "народної міліції ЛНР" і про все нам розкажіть, тому що катанка з Ростова і електродр*чилки нам вже добряче набридли", — спародіювала вона звернення терористів до жителів окупованих міст Донбасу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова впевнена, що в недалекому майбутньому жителі тимчасово окупованого Донбасу зустрічатимуть у центрі своїх міст Героїв Збройних сил України. Крім того, вона підкреслила, що навіть ті, хто ходив на похорон терористів Гіві і Мотороли, переодягнуться у вишиванки.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Северг Олег
Северг Олег
Юмор на уровне бараке в зоне. Думаю даже там уголовники шутят интереснее чем эта дурёха. Мельчает Украина. Нет уже той где был искромётный юмор. Да и откуда взяться - все лучшие люди уехали. Осталась одна выбраковка.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
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