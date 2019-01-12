''Секс — як чай'': Супрун розвінчала міфи навколо нових правил інтиму в Україні

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила дію нових поправок у Кримінальному кодексі щодо насильства та зґвалтування.

На своїй сторінці у Facebook вона назвала дивним те, що "просте поняття "згода на секс" викликало стільки побоювань про масові надумані звинувачення в насильстві", зазначивши, що навколо змін до КК буквально за один день виникло багато міфів.

"Відтепер сексуальним насильством буде також вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, які не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілого. Раніше ж закон визначав сексуальне насильство як примус до статевих зносин силою або шантажем, або ж, якщо особа була в безпорадному стані", — написала в.о. міністра.

Вона підкреслила, що тепер насильники будуть винні в тому, що вони не отримали не тільки однозначної конкретної згоди на секс, а й за будь-які принизливі дії щодо жертви.

Супрун також поділилася на сторінці відео, у якому в доступній формі на прикладі з чаєм пояснюються нові законодавчі норми.

Скрін відео

Скрін відео

Це британський мультфільм "Tea consent", який українською мовою озвучили в громадській організації Центр "Жіночі перспективи".

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист Араік Степанян заявив, що нові поправки до Кримінального кодексу України щодо сексуального насильства нібито приведуть до того, що український народ повністю зникне. Він розцінив їх як інструмент погіршення демографічної ситуації в Україні.

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