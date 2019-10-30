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31 жовтня • оновлено в 01:33
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"Дружина сказала дякую": в мережі показали сім'ю "ловеласа" Яременка

1.2т Читати матеріал російською

У мережі показали сім'ю народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка, який влип у скандал через переписку про замовлення інтимних послуг у Верховній Раді.

Фото дружини і дітей парламентарія опублікував UAPortal (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що дружину Яременка звуть Вікторія. Вона за професією вчитель англійської мови.

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Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає дружина "слуги"

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає дружина "слуги"

UAPortal

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги"

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги"

UAPortal

У родині нардепа двоє дітей – донька Ярослава і син Василь.

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги"

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги"

UAPortal

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги"

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги"

UAPortal

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги"

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги"

UAPortal

Відзначимо, сам Яременко розповів, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала, додавши, що вона "не завжди поділяє моє почуття гумору".

Секс-скандал із Яременком: як виглядають дружина і діти нардепа

Секс-скандал із Яременком: як виглядають дружина і діти нардепа

atr.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Голимый Черт,звоните Баканову
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