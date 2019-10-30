"Дружина сказала дякую": в мережі показали сім'ю "ловеласа" Яременка

У мережі показали сім'ю народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка, який влип у скандал через переписку про замовлення інтимних послуг у Верховній Раді.

Фото дружини і дітей парламентарія опублікував UAPortal (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що дружину Яременка звуть Вікторія. Вона за професією вчитель англійської мови.

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає дружина "слуги" UAPortal

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги" UAPortal

У родині нардепа двоє дітей – донька Ярослава і син Василь.

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги" UAPortal

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги" UAPortal

Яременко потрапив у секс-скандал: як виглядає сім'я "слуги" UAPortal

Відзначимо, сам Яременко розповів, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала, додавши, що вона "не завжди поділяє моє почуття гумору".

Секс-скандал із Яременком: як виглядають дружина і діти нардепа atr.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписку "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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