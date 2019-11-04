"А нал – табу!" "Секс-подвиги" Яременка висміяли в пісні. Відео

У мережі з'явилася пародія на головну пісню серіалу "Слуга народу", присвячена народному депутату від однойменної президентської партії Богдану Яременку, який оскандалився інтимними переписками в стінах Верховної Ради.

Смішне відео опублікували на сторінці програми "Група продовженого дня" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я люблю свою жену, люблю свою страну, люблю свою работу. Я по внешним связям член парламента, но крен во внутренне что-то. Там послужу, мне б госпожу в "Слуге народа", – заспівав один із ведучих програми.

"Секс-подвиги" Яременка висміяли в пісні

"У меня почти что есть, достоинство и честь, и принципы подхода. Как приличный человек, я взял фискальных чек – мы за учет доходов ведем борьбу, а нал – табу в "Слуге народа", – продовжили пісню.

Примітно, що композиція стала прямим відсиланням до найпершої переписки Яременка, яку злили в мережу. Тоді нардеп обговорював із дівчиною секс-послуги. "Анал – табу", – написала вона, розповідаючи умови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована нимм же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами. Його просили оцінити новий одяг і допомогти купити квартиру.

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