Секс проти коронавірусу: у МОЗ розповіли, як уберегтися від хвороби

У Запоріжжі директор обласного лабораторного центру МОЗ Роман Терехов порекомендував займатися сексом в якості профілактики захворювання коронавірусом.

Про це медик заявив у четвер, 12 березня, на брифінгу в Запорізькій ОДА, де обговорювали ситуацію з коронавірусом в Україні.

Терехов нагадав, що потрібно дотримуватися особистої гігієни, уникати місць скупчення людей і зберігати розсудливість, не піддаватися паніці. Також епідеміолог порадив не займатися самолікуванням, а при перших симптомах ГРВІ звертатися до лікаря.

Секс як профілактика коронавірусу

"Офіційна медицина говорить про те, що алкоголь погіршує будь-який стан – це додаткове навантаження на печінку, на імунну систему, тому в загалом, експериментувати не варто. А інші якісь моменти, які відвернуть і піднімуть настрій – це будь ласка і навіть обов'язково. Наприклад, секс", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб , померли вже більше 4900 пацієнтів.

Також в Україні оприлюднені результати тестів українців, у яких підозрювали коронавірус

У МОЗ повідомили, що перевіритися на наявність коронавірусу в Україні поки можна тільки через сімейного лікаря, але зовсім скоро в аптеках з'являться експрес-тести.

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