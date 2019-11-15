"Секс пенсіонерів на парковці": скандальне відео із суддею виявилося фейком

Відео копа, який зняв на камеру як у Харкові пара займалася сексом в автомобілі, припаркованому за 50 метрів від школи, виявилося фейковим.

Про це OBOZREVATEL повідомили у Харківському апеляційному суді. Як зазначалося раніше, у скандалі із "сексом пенсіонерів на парковці" нібито був замішаний працівник цієї установи.

Інформацію про фейк також підтвердили в Управлінні патрульної поліції в області.

Скрін відео

"Розміщений на сайті Police Control Ukraine ролик не є відеозаписом із персонального відеореєстратора співробітника патрульної поліції", – йдеться у повідомленні.

Як зазначалося раніше, на скандальному відео, яке розповсюдили в мережі, видно, що після того, як правоохоронець постукав в авто, чоловік відкрив вікно і простягнув йому візитку. Користувачі мережі зауважили: наблизивши зображення на запису, можна помітити, що вона належить Ігорю Сащенку. Також на візитці видно зображення терезів Феміди, символу суддівства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Кива розмовляв з дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати пах.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

Після скандалу політик став "зіркою" PornHub.

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