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15 листопада • оновлено в 17:43
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"Секс пенсіонерів на парковці": скандальне відео із суддею виявилося фейком

1.7т
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Відео копа, який зняв на камеру як у Харкові пара займалася сексом в автомобілі, припаркованому за 50 метрів від школи, виявилося фейковим.

Про це OBOZREVATEL повідомили у Харківському апеляційному суді. Як зазначалося раніше, у скандалі із "сексом пенсіонерів на парковці" нібито був замішаний працівник цієї установи.

Інформацію про фейк також підтвердили в Управлінні патрульної поліції в області.

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"Секс пенсіонерів на парковці": скандальне відео із суддею виявилося фейком

Скрін відео

"Розміщений на сайті Police Control Ukraine ролик не є відеозаписом із персонального відеореєстратора співробітника патрульної поліції", – йдеться у повідомленні.

Як зазначалося раніше, на скандальному відео, яке розповсюдили в мережі, видно, що після того, як правоохоронець постукав в авто, чоловік відкрив вікно і простягнув йому візитку. Користувачі мережі зауважили: наблизивши зображення на запису, можна помітити, що вона належить Ігорю Сащенку. Також на візитці видно зображення терезів Феміди, символу суддівства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Місце
Україна Харків
Теги
Секс видео фейки
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