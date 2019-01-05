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Секс небезпечний! Українцям дали важливі поради щодо сонячного затемнення 6 січня

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У неділю, 6 січня, о 3:42 за київським часом відбудеться часткове сонячне затемнення.

Як заявила нумеролог Людмила Савіна в блозі на ТСН, воно пройде на 15 градусах Козерога та може позначитися на долі людини.

У день затемнення нумеролог не рекомендує починати нічого важливого, оскільки це природне явище, за словами Савіної, "підсилює найменші негативні фактори вібрацій дня, у який відбувається".

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Вона назвала знаки зодіаку, на яких затемнення вплине найбільше:

  • Овен;

  • Рак;

  • Ваги;

  • Козеріг.

Крім того, 6 січня прогнозуються магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня, що позначається на самопочутті людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями.

Ілюстрація. Сонячне затемнення

Ілюстрація. Сонячне затемнення

pexels.com

День, як зазначила блогер, має сильну енергетику, "тому магічні ритуали, проведені 6 січня, принесуть відмінні результати".

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Водночас Савіна підкреслила, що секс під час сонячного затемнення може привести до серйозних захворювань статевої сфери, і порадила проводити в цей день медитації.

"Момент сонячного затемнення — унікальний. У цей період ви можете стати скульптором свого найближчого майбутнього, запустивши програму й ті події, які ви хотіли б бачити у своєму житті. Це надзвичайно сприятливий час, щоб загадувати бажання", — стверджує нумеролог.

Людмила Савіна

Людмила Савіна

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Відзначимо, раніше повідомлялося, що потрібно зробити в день затемнення 6 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після Нового року, у січні 2019-го, українців чекають кілька магнітних бур, тому метеочутливим людям потрібно бути обережними.

Читайте всі новини по темі "Сонячне затемнення" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Сонячне затемнення
Місце
Україна
Теги
здоров'яСекспередбачення
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