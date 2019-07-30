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Секретний літак президента України показали зсередини: відео

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У мережі з'явилося відео з президентського літака Іл-62, на якому свого часу літали другий глава держави Леонід Кучма, його наступник Віктор Ющенко і побіжний екс-президент України Віктор Янукович.

На повітряному судні вдалося побувати журналістам "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в літаку два салони: справа – президентський, зліва – міністерський. Оскільки літак був розрахований на тривалі перельоти, прямо перед входом розташоване приміщення, в якому зберігали величезну кількість продуктів.

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Президентський Іл-62

Президентський Іл-62

aviamuseum.com.ua

Двері в президентський салон зазвичай були щільно закриті, туди могли увійти тільки за особистим запрошенням глави держави. Там розташований робочий кабінет зі столами для документів і для трапези.

Також на повітряному судні передбачена спальня з двома ліжками, душова кабіна і туалет для глави держави. "Ще одне спостереження – виявляється, українські президенти на першому борту літали ногами вперед", – зазначив журналіст Олександр Завгородній.

Примітно, що літак не літає вже більше десяти років і не зможе сам дістатися навіть до державного музей авіації, в якому не раз виявляли бажання його отримати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися кадри з літака президента Росії Володимира Путіна.

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Місце
Україна
Тег
президент
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