Сотні секретних документів: в Україні знайшли невідомі раніше архіви УПА

У лісі на Івано-Франківщині виявили невідомі раніше архіви Української повстанської армії (УПА).

Про це у вівторок, 8 жовтня, в Facebook повідомив історик Володимир В'ятрович (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в Стратинських лісах Рогатинського району відкопали "молочний" бідон і металевий ящик. У них повстанці свого часу зберігали свої документи, більшість з яких виявилися невідомими історикам.

В Україні знайшли секретні архіви УПА Facebook Володимира В'ятровича

В Україні знайшли секретні архіви УПА Facebook Володимира В'ятровича

В Україні знайшли секретні архіви УПА Facebook Володимира В'ятровича

Кілька сотень знайдених документів датуються 1945–1946 рр. Це переважно звіти підпілля ОУН і підрозділів УПА з території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, які діяли в межах військових округів УПА "Буг", "Лисоня", "Говерла" та на території Закерзоння (сучасна Польща).

Примітно, що вперше виявлені 5 звітів щодо тактичного відтинку "Магура", що входив до складу ВО "Говерла" і низка хронік сотень із ВО "Лисоня".

Знайшли також із десяток невідомих досі типів підпільних грошей – бофонів.

В Україні знайшли секретні архіви УПА Facebook Володимира В'ятровича

Серед архівів виявилися також документи, присвячені виборам до Верховної Ради УРСР 1946 року. Вони планувалися радянською владою як засіб формальної легалізації окупації Західної України. Для підпілля зрив виборів був першочерговим завданням, успіх якого мав засвідчити реальну силу УПА.

Відзначається, що архів призначався для інформування лідерів ОУН і головного командування УПА. Встановити, чи працювали з ним члени Проводу ОУН поки немає можливості, проте вперше були виявлені криптоніми підпільної пошти "АА" і "612".

В Україні знайшли секретні архіви УПА Facebook Володимира В'ятровича

В Україні знайшли секретні архіви УПА Facebook Володимира В'ятровича

Один з архівів, який зберігся в гарному стані відреставрують і вже незабаром з'явиться його електронна версія. Другий же буде законсервовано через сильне пошкодження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба зовнішньої розвідки України розсекретила майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки в 1920-1930 роках, зокрема про вбивство глави її Директорії Симона Петлюри.

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