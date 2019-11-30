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1 грудня • оновлено в 06:18
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Сейчас расскажу про самое страшное...

26.3т
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"ПРО САМОЕ СТРАШНОЕ..." ( к размышлению )

Сейчас расскажу про самое страшное. Знаете ли вы, что старые женщины – остаются Женщинами? А старые мужчины – Мужчинами?

Полуживой–полумертвый пациент, которого переводят из реанимации и обратно, с парализованной половиной тела, и перетыканой капельницами другой половиной, почувствовав, что простыня сползла и оголила гениталии – парализованной рукой (!!!) ухитряется прикрыть срамное, как раньше говорили, место. Казалось бы – ну не по фигу ли, когда вообще непонятно, на каком он свете? НЕТ.

Женщина с одной грудью, в полуотключке, привезли на рентген и оголили – и не открывая глаз, она тянется ладонью прикрыть сосок оставшейся груди. А когда её руку ловят и выпрямляют – отворачивается лицо от врача...

Сегодня утром кормила мужчину. Одна половина парализована. В какой-то момент он вдруг стремительно рванулся с кровати. Я спрашиваю: "Вы куда собрались-то?" Он говорит: "В туалет надо!" Я говорю: "Так на Вас памперс надет, зачем беспокоиться? Просто расслабьтесь." Он, едва выговаривая слова перекошенным ртом, смотрит на меня со слезами: "Стыд-то какой..." Ну я его оставила наедине, главное что тарелку каши всю съел.

Новини
Украина близка к сталинским "тройкам"

Другой пациент, с очень отрывочным восприятием реальности, снова и снова сгибает руку с капельницей, естественно протыкает вену, приходится искать новое место. Медсестра в отчаянии, ей уже некуда колоть. Я над ним зависла и говорю: "Не шевелите рукой! Лежите и не шевелите вообще! Вы проткнули себе все вены, больше некуда колоть!" – и держу его руку, чтобы медсестра поставила катетер. А он смотрит на меня не отрываясь, и второй рукой, уже перебинтованной вдоль и поперёк после его выходок, тянется очень с трудом к моему лицу, к самому лицу. Я слегка отодвинулась, но смотрю ему прямо в глаза и повторяю: "Не шевелите рукой!" Сестра мне говорит: "Ты с кем разговариваешь? Тебя нет для него!" А я держу руку и смотрю ему в голубые глаза.

А он смотрит в мои. Сестра поставила катетер и говорит мне проверяй, я уже не могу это видеть." Я пришла через 5 минут – лежит, рука вытянута. Пришла через 15 – лежит рука. Через 20 пришла – лекарство закончилось, он лежит, рука вытянута. Я говорю: "Вот молодец какой, все прокапали! Лежи так, сейчас снимем, не шевели рукой." А он повернул ко мне голову и так смотрит на меня, что я чувствую, что я не просто Есть для него – а что он все понял, и ему не вены свои жалко – а он изо всех сил постарался выполнить то, о чем я его попросила. Он героически держал руку прямой, потому что я очень об этом просила.

Если человек лишён возможности изъявлять свои чувства – это вовсе не значит, что чувств у него нет. Не надейтесь, что в старости нет желаний, что паралитикам все равно, что Альцгеймер превращает в овощ – то именно и страшно, что – нет. Уменьшаются и исчезают возможности, но не потребности.

Новини
"Без таблетки из дома не выйдешь, без сна вообще не жилец"

Если в вашей семье есть старенькие или тяжело больные, не-ходячие люди – не стыдитесь лишний раз погладить их по руке, по голове, по лицу, нежно обнять, сказать сокровенные слова любви и признательность. Даже если выглядит так, что человек совсем не реагирует на внешний мир — это только иллюзия. В любви и нежности нуждаются абсолютно все живые. И даже полу живые. И даже полумертвые.

И я вас совсем удивлю – и мёртвые тоже нуждаются в любви, уважении и бережности. Я знаю мальчика, который держал за руку дедушку после смерти до приезда скорой. Он потом не рыдал на похоронах – он был спокоен и светел, потому что сумел выразить всю свою любовь и преданность, и конечно его связь с дедом уже никогда не прервется. Это очень успешный человек, который кстати звонит своей пожилой маме всякий раз, когда идёт в магазин – что купить для неё, лично для неё? Теперь вы знаете самое страшное: старость не отменяет ни чувств, ни потребностей, ни стыда. Ничего не отменяет.

(с) Андриана Юдина

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Берези
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Коментарі
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156
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Manfred Anry
Manfred Anry
Спасибі автору. Все правда.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
статья очень душевная,печально ,но многие этого не понимают.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"ЩАС СПОЮ..." (с) :-)))))
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Manfred Anry
Manfred Anry
Трубицын Александр, Заткнись чмо. Ти як був падлою так ним і залишився
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