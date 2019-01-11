Жить в Украине считается нелегко. И не в войне дело. Те, кому нелегко - не воюют. Они устали от войны, на этой войне не побывав. Даже не прислонившись к ней.

Тут столько граней... Я думала, что мне тяжелее - жить прямолинейно. Да, чёрное и белое. Да. Когда вопрос в войне, в выборе, в решении. Тут либо да, либо нет. Не может быть "сегодня я за Россию ", а завтра, когда там хуже станет, вернусь в Украину. Потому что у неё всё налаживается. Это не позиция, это так...

"Мутить воду" можно в любви и сексе, во вкусах в еде и одежде, хочу/не хочу. Буду/не буду. Но не в отношении к своей воюющей стране.

Вам тяжело? Да, действительно. У некоторых нет таких сложностей с выбором. Надеть сегодня серый бронежилет или зелёный? Замерзшими пальцами достать сухпаек из этого зелёного пакета, или второго, тоже зеленого? Это тебе не программу для Зеленского писать. Тут у тебя два варианта: стрелять или быть убитым. Дотащить этого раненого солдатика с поля боя в укрытие, или винить себя до конца жизни.

Ведь у вас выбор сложнее:

- потребовать себе пенсии и зарплаты как в России, или в Польше, или в Германии? А может как в Дании? Чего мелочиться?

- послушать обещания одного, или второго, или третьего - а там кто больше пообещает...

- увидеть российские войска в Украине до безумия "сложно". Потому что это же надо перебирать доказательства. В то время как Крым отжали (но это ни о чем не говорит), а данные разведки (причем не только нашей) и выставленные на всеобщее обозрение осколки, документы, танки, фото и видео - это не доказательства. Тысячи раненых по стране непонятно как сами себя "постреляли", для пиара политика...

Вам сложнее. Я выбираю между Украиной победившей или не дай Бог Украиной капитулировавшей. А кто-то не выбирает. Ему для начала ещё вспомнить надо, как выглядит капитуляция и что это такое, а потом уже слово это произносить. И если при этой самой капитуляции денег добавят - то почему бы и нет?

Мне просто (НАМ просто) перестать бегать в магазин за кофе - за углом, зная, что хозяева "топят за Россию". Молча кивок при встрече и проходишь мимо. И забываешь об этих людях. Это просто. А вот им сложно - жить в стране, которую ненавидят. Быстрее переключать канал, по которому показывают парад ВСУ в Киеве, ведь от него становится тошно. Зарабатывать ненавистную гривну и менять ее на ненавистный доллар. Им сложно.

Ежедневная тяжелейшая борьба за выживание в Украине, в которой что ни закон - то "против нормальных людей", что ни праздник - то "навязанный бандерами".

А мне легко - я наслаждаюсь появлением у меня чувства своего, отдельного, настоящего дома. Который страной называется. Ей всего 5 лет, но она показывает чудеса самозащиты. Про таких говорят: далеко пойдет.

Она говорит мое любимое слово "Я".

Я хочу.

Я решаю.

Я сделаю. И делаю.

И это слово очень тяжело дается тем самым украинским страдальцам, которые ментально советские и российские. Где больше принято говорить "они":

- они решают - не мы. Они пусть сделают - мы люди маленькие. Им виднее - они у власти.

Знаете, когда учишься говорить слово Я - сразу легче становится. Мне очень просто с идентичностью. Я - украинка.

А вам безумно с этим тяжело. Понимаю.

P.S. Я могла бы все это написать на украинском, но вы бы не поняли. Ну, максимально честно.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram