Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в настоящий момент на 8.00 идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы.
Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.
Не понимание обстановки и беспомощность высшего руководства отчетливо проявляется именно в такие моменты. Бой в Золотом идет с 5 утра, ситуация на фронте очень тяжелая, грохот артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной, а в Украине тишина, никто не беспокоится в Киеве, а по состоянию на 8.30 нет заявлений штабов, офис президента молчит, нет позиции главнокомандующего. Все боятся что-то сказать - ведь это означает признать, что пустые разговоры о перемирии и "совместных патрулях" разорваны российскими гаубицами в клочья. Это выглядит сейчас как полнейшая беспомощность.
Сегодня президент должен проводить в 11.00 заседание СНБО по Гособоронзаказу - надеюсь, заседание сделают выездным, там на участке разведения Золотое для этой работы самая подходящая обстановка.
В такой момент Верховный главнокомандующий должен обратиться к нации, и назвать вещи своими именами. Потому что последствия российской атаки тяжелые.
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