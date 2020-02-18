Головна Новини
18 лютого • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Сегодня российские войска атаковали украинских военных: идет бой

7.6т
Читати матеріал російською

Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в настоящий момент на 8.00 идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы.

Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.

Новини
Россия атаковала ВСУ на Донбассе

Не понимание обстановки и беспомощность высшего руководства отчетливо проявляется именно в такие моменты. Бой в Золотом идет с 5 утра, ситуация на фронте очень тяжелая, грохот артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной, а в Украине тишина, никто не беспокоится в Киеве, а по состоянию на 8.30 нет заявлений штабов, офис президента молчит, нет позиции главнокомандующего. Все боятся что-то сказать - ведь это означает признать, что пустые разговоры о перемирии и "совместных патрулях" разорваны российскими гаубицами в клочья. Это выглядит сейчас как полнейшая беспомощность.

Сегодня президент должен проводить в 11.00 заседание СНБО по Гособоронзаказу - надеюсь, заседание сделают выездным, там на участке разведения Золотое для этой работы самая подходящая обстановка.

В такой момент Верховный главнокомандующий должен обратиться к нации, и назвать вещи своими именами. Потому что последствия российской атаки тяжелые.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
14
7
Смішно
2
Цікаво
51
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Это неудивительно ху.ло и его марионетки не хотят никакого мира.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванович Юрий
Иванович Юрий
А оно - зелёное, пахучее, противное прыгало по комнате, ходило ходуном, а потом послышалось пенье заунывное - и виденье оказалось... жалким с ц ы к у н о м!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Golan Sim
Golan Sim
Наш плешивый цензор жо,пузов своей ложью пытается оправдать очередную попытку срыва Минских соглашений с тем, чтобы вновь продолжить развязанную адептами майдана гражданскую во,йну.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги